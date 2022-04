Iran skylder på USA for forsinkelse av atomavtale

NTB

Iran sier at å gjenopplive atomavtalen fra 2015 med verdensmaktene fortsatt ikke er i sikte og skylder på USA for forsinkelsen.

– Det er mer enn én sak som fortsatt er uavklart mellom Iran og USA, sier Saeed Khatibzadeh, talsmann for det iranske utenriksdepartementet.

Han sier de står langt unna løsninger som kan føre til noen avtale, basert på meldingene de har fått fra USA de siste ukene.

– USA er ansvarlige for disse forsinkelsene, fordi de bruker lang tid på å gi svar som er passende for Iran, sier han.

Amerikanske myndigheter har tidligere sagt at det er Iran som har lagt kjepper i hjulene for en ny avtale, men at de fortsatt tror at de vil finne løsninger.

Tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA fra atomavtalen med Iran, som også Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike og Tyskland var med på å inngå i 2015.

Iran har svart med å trekke seg fra deler av avtalen, og har siden trappet opp anrikningen av uran.