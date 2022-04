Støre: Nær kontakt med Sverige og Finland angående mulig Nato-medlemskap

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har snakket med sine svenske og finske kolleger om hvordan man kombinerer Nato-medlemskap med russisk naboskap.

– Jeg tror både Sverige og Finland har studert Norges erfaringer nøye, fordi vi har vist at vi kan være nabo med Russland og holde lav spenning samtidig som vi er medlem av Nato, sier han til VG.

I forrige uke besøkte Støre den svenske statsministeren Magdalena Andersson i Stockholm. Neste uke får han besøk av Finlands president Sauli Niinistö i Oslo. Både Sverige og Finland vurderer å melde seg inn i Nato, og kontakten med Norge om temaet er nært, forklarer Støre.

– Ja, det er nå veldig nær kontakt, og det kommer jeg til å fortsette med, sier Støre.

Han presiserer at norske myndigheter er opptatt av at de to landene tar sine egne valg angående et Nato-medlemskap, og at de ikke skal presses i den ene eller andre retningen.

Forsvarssamarbeidet mellom de nordiske landene har styrket seg de siste 10-15 årene og vil uavhengig av Nato-utfallet forbli nært, sier han.

– Her vil den enes sikkerhet påvirke den andres. Uavhengig av hvilke valg Sverige og Finland tar, så vil samarbeidet forsterkes, sier Støre.