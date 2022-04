Oppsagt kommunedirektør fikk tilkjent 3 millioner kroner i erstatning

NTB

Høsten 2020 ble kommunedirektøren i Brønnøy oppsagt i etterkant av flere varslingssaker mot ham. Tirsdag ble han tilkjent 3 millioner kroner i erstatning.

I juli 2021 fant Helgeland tingrett at oppsigelsen av kommunedirektøren var ugyldig, men formannskapet i Brønnøy anket dommen.

Tirsdag konkluderte Hålogaland lagmannsrett som tingretten, men tilkjenner eks-kommunedirektøren en anselig høyere erstatningssum enn tingretten gjorde.

– Jeg vinner fram på alle punkter, og jeg håper nå at denne dommen kan sette en sluttstrek for en ganske trasig periode som har vart snart i to år, sier han til NRK.

Dommen tilsier at han også skal få dekket sine sakskostnader på 1,4 millioner kroner.

Kommunen har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.

Våren 2020 ble det rettet fire varslersaker mot rådmannen. Kommunestyret hadde ikke lenger tillit til ham, og sa han opp påfølgende høst.