Støre om ny forsvarsminister: En veldig god løsning

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er tilfreds med løsningen regjeringen har funnet etter at Odd Roger Enoksen gikk av i helgen.

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) holder kortene tett til brystet om hvem som blir Norges nye forsvarsminister. Men røper at han er fornøyd med valget.

– Jeg kan si at vi er kommet fram til en veldig god løsning som jeg er tilfreds med, sier Støre til NTB mandag kveld.

Han bekrefter at den nye statsråden blir presentert tirsdag.

Støre sier at det er viktig at statsministeren, forsvarsministeren og utenriksministeren er helt samstemte når situasjonen i verden er så alvorlig som nå, noe han opplever at er ivaretatt med den forsvarsministeren regjeringen nå får.

– Du får se i morgen, sier han.

Odd Roger Enoksen (Sp) gikk i helgen av som forsvarsminister etter avsløringer i VG om et tidligere forhold til en ung og politisk interessert kvinne mens han var statsråd.