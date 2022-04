Kai Eide tror Putins krigføring i Ukraina bare er starten: – Dette tiåret vil bli det mest ustabile etter 2. verdenskrig

– Putin har sitt script hvor hele grunnlaget er en løgnhistorie. Dette er et narrativ som Putin og hans folk har skapt og er fundamentalt basert på løgner. Derfor lukker de selvfølgelig sannheten for sin egen offentlighet, sier den mangeårige diplomaten Kai Eide.

– Krigen i Ukraina er trolig begynnelsen på en ny æra.

Med sin lange diplomatiske karrière for Norge, FN og NATO, har Kai Eide bred erfaring fra internasjonal sikkerhetspolitikk, fredssamtaler og krisehåndtering.

Den brutale krigen som nå utfolder seg på europeisk jord, uroer ham sterkt.

– Det vi nå ser, er trolig begynnelsen på en helt ny æra, ikke minst når det gjelder europeisk politikk. Etter avspenningen fra 70-årene, hvor stabiliteten og åpenheten ble større, har vi de siste 25 til 30 årene vært i en situasjon uten virkelige forhandlinger og dialog. Det blir ikke lettere å få dette i gang nå. Muligheten for å få til en stabil orden i Europa er nå satt temmelig dramatisk tilbake, sier Kai Eide til ABC Nyheter.

– 2020-tallet kommer til å bli et veldig ustabilt tiår

Han tror verden, og Europa, spesielt, vil stå overfor betydelige utfordringer når det gjelder samarbeid og sikkerhetspolitikk de neste årene, og at krigen i Ukraina er et avgjørende vendepunkt.

– 2020-tallet kommer til å bli et veldig ustabilt tiår, og trolig det mest ustabile tiåret etter 2. verdenskrig. Det er dramatisk også fordi vi trenger internasjonalt samarbeid sterkere enn på lenge, ikke minst på grunn av klimakrisen. Nå blir dette mye vanskeligere å få til. Jeg frykter også den økende rivaliseringen mellom Kina og USA. I mange land snakkes det nå om mer penger til forsvar og beredskap, og det med god grunn. Men det tar samtidig penger og oppmerksomhet bort fra den store eksistensielle trusselen verdens står overfor, advarer den erfarne diplomaten.

– Putins narrativ er fundamentalt basert på løgner

– Forholdet mellom Vesten og Russland kommer til å være frosset ned så lenge Putin sitter ved makten. Det kommer til å prege Europa i lang tid, mener Kai Eide. Les mer Lukk

Eide har bitt seg merke i det russiske regimets narrativ hvor det han beskriver som løgner blir formidlet som sannhet både til omverdenen og som indremedisin til den russiske befolkningen.

– Putin har sitt script hvor hele grunnlaget er en løgnhistorie. Dette er et narrativ som Putin og hans folk har skapt, og som er fundamentalt basert på løgner. Derfor lukker de selvfølgelig sannheten for sin egen offentlighet. Jeg tror likevel at motstanden internt i Russland gradvis vil øke, men det kan ta tid. Putin har nok fortsatt en solid og bred støtte, påpeker Eide.

Han tror årsakene til at det ikke i større grad stilles spørsmål ved narrativet Putin presenterer, er sammensatte.

– Russland er preget av sterk nasjonalisme. Så har de en totalitær leder som føler seg ydmyket, og som har en helt annen forestillingsverden enn det vi er vant til. Denne forestillingen kommer han til å holde fast ved, helt åpenbart. Forholdet mellom Vesten og Russland kommer til å være frosset ned så lenge Putin sitter ved makten. Det vil prege Europa i lang tid, mener Kai Eide.

– Putin har ekskludert seg selv som samtalepartner

Han tolker ydmykelsen, som han tror preger Putin, som et resultat av Sovjetunionens sammenbrudd og mange år med manglende dialog, og at Russland ikke føler seg behandlet som en stormakt lenger, sammenlignet med USA og Kina. Mens USA og Kina av ulike grunner har en gjensidig tiltrekningskraft, så er dette noe Russland mangler.

– Putin ønsker at Russland skal fremstå som stormakt på linje med Kina og USA. Den tanken ligger nå i grus. Putin har ekskludert seg selv som samtalepartner i det internasjonale samfunnet. Så lenge han fortsatt sitter med makten vil dette innebære en fare. Hvordan denne mannen vil reagere på å bli så isolert som han nå er blitt, kan man bare gjette, resonnerer Eide.

– Putin er livredd for et velfungerende demokrati vest for Russland



Når krigen i Ukraina er over, tror han nabolandet Hviterussland kan stå for tur. Russiske styrker har allerede brukt landet som oppmarsjområde for invasjonen.

– Belarus kan bli en kilde til ustabilitet i lang tid fremover. Lukasjenko har ikke all mulig tid igjen. Opposisjonen var sterk ved forrige valg og vil trolig bli enda sterkere. Hvis vi da får et Belarus som ønsker et annet politisk system, og beveger seg vestover, kan det oppleves som en trussel i Moskva. Putin er livredd for et velfungerende demokrati vest for ham, som igjen kan inspirere opposisjonskrefter i Russland.

Samtidig anser Eide det som utelukket at Russland vil begi seg ut på nye krigseventyr med det første etter å ha blitt påført ydmykende nederlag på slagmarken, og etter sterke reaksjoner og sanksjoner fra et samlet Europa.

Les også:Medier: Putin ble besøkt av kreftkirurg dusinvis av ganger og tar foryngende bad i hjorteblod

Russlands president er presset opp i et hjørne. Hva som blir Putins neste trekk er det ingen som vet. – Om han virkelig klarer å holde dette regimet samlet, er et åpent spørsmål. I øyeblikket er det ikke tegn på at regimet slår sprekker, men han ydmyker sine egne, og det er helt spesielt. På sikt tror jeg likevel at det kommer til å skje. Opposisjonen var overraskende sterk ved forrige valg, og det bekymrer Putin, sier diplomaten Kai Eide. Les mer Lukk

– Faren øker for bruk av masseødeleggelsesvåpen



– Vi har sett at Russlands konvensjonelle styrker har vist seg mye svakere enn det vi hadde trodd. Derfor tror jeg et russisk angrep lenger vestover er temmelig utenkelig. De har bygget opp det russiske militæret i mange år siden det lå brakk etter Den kalde krigen. Men de har tydeligvis ikke lykkes slik vi trodde. Samtidig er dette er et tveegget sverd. Når de konvensjonelle styrkene er så svake, øker faren for å krysse en grense ved bruk av masseødeleggelsesvåpen dersom en ny konflikt skulle oppstå, advarer Eide.

I helgen gikk Victor Orbán seirende ut av valget i Ungarn. Blant de første som gratulerte ham med valgseieren, var Putin. Eide tolker dette som et faresignal. Orbáns nære relasjon til Putin, og det faktum at Ungarn har nektet Nato å utplassere styrker i landet for å styrke Natos østflanke, slik andre Nato-land har gjort, kan skape utfordringer på sikt.

– Ubehagelig å se den politiske utviklingen i Ungarn

Russlands president Vladimir Putin og Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko er nære forbundsfeller. Her møtes de i Minsk i november 2017. Foto: Pool via AP / NTB Les mer Lukk

– I Nato-kontekst er dette ganske spesielt. Men Nato har opptrådt bemerkelsesverdig samlet og ryddig. Vi ser også at land har endret politikk som følge av krigen, først og fremst Tyskland, selv om det koster dem mye. Land med nærmere kontakt til Moskva, som Ungarn og Tyrkia, er i en spesiell situasjon. Det er ubehagelig å se den politiske utviklingen i Ungarn og Orbáns spesielle forhold til Putin. Men vi har også tidligere vært vitne til at sterke menn beundrer andre sterke menn. Tyrkia har maktet å benytte sin spesielle situasjon til å spille en rolle i forhandlingene. Det er viktig.

– Hvordan tror du krigen vil utvikle seg?

– Krigen kommer nok til å fortsette en stund til, men hvor lenge er det umulig å spå. Jeg tror ikke vi kommer til å oppleve at Russlands beveger seg lenger vestover. Nå prøver Putin å sikre en korridor mellom Luthansk og Donetsk, og videre ned til Krim. Han har gitt opp å innsette en russiskvennlig regjering i Kyiv etter den motstanden ukrainske styrker viser. En stund fryktet jeg at Putin ville ta i bruk andre typen våpen. Når det kom påstander om at Ukraina produserer biologiske våpen med amerikansk støtte, virket det som en forvarsel om at Russland tenker på å bruke masseødeleggelsesvåpen selv. Nå ser det ut til at Putin konsentrerer seg om et avgrenset geografisk område. Det er ille nok.

– Prisen Putin vil betale for denne krigen over tid, er ganske høy

Ungarns statsminister Viktor Orban vant nylig valget i Ungarn. Han har et nært forhold til Putin. Nato-landet har nektet å forsterke østflanken med soldater fra andre Nato-land. Foto: Petr David Josek / AP / NTB Les mer Lukk

– Kan det bli fred?

– Jeg kan ikke se at de er kommet så langt at det avtegner seg en enighet, men det må komme til en fredsløsning en gang. Nå presser russerne på for å styrke sin egen posisjon ved forhandlingsbordet og sikre sine mål i sør. Spørsmålet er når smertegrensen er nådd for en av partene, og da særlig for Russland akkurat nå. Det vil være pinefullt for ukrainerne, og ender sannsynligvis opp med at de må gi konsesjoner når det gjelder landområder. Samtidig er Putin i en situasjon hvor han ikke kan avslutte dette uten å kunne fremstille det som en seier.

– Hva har Putin egentlig oppnådd?

– Putin har oppnådd nøyaktig det motsatte av det han ønsket: Den pågående Nato-debatten i Finland og Sverige er et eksempel. De tøffe sanksjonene og isolasjonen av den russiske ledelsen er andre eksempler. Prisen Putin vil betale for denne krigen over tid, er ganske høy. Ukraina har opptrådt heltemodig. Det er helt utrolig hvordan de forsvarer sitt eget hjemland. Krigen har samlet ukrainerne mer enn noen gang. Samtidig kommer denne krigen til å prege forholdet mellom Ukraina og Russland i svært lang tid, mener Kai Eide.

Les også:Forsvarssjefen kaller Russland en «skadeskutt bjørn»

Denne mannen ble funnet drept med et skudd i hodet i Butsja, noen dager etter at de russiske styrkene trakk seg ut av Kyiv-forstaden. Bildene har sjokkert en hel verden. Frykten er at tilsvarende grusomheter etter hvert vil bli avdekket i andre ukrainske byer som russerne har trukket seg ut av. Les mer Lukk

– Det er grotesk og sjokkerende, men det er sånn krig er

– Hva tenker du om bildene som kan tyde på krigsforbrytelser?

– Det er grusomme bilder vi har fått de siste dagene av lik som har ligget lenge i gatene. Dette er åpenbare brudd på folkeretten. Men husk at dette er krig, og krig er brutalt. Når krigen raser har vi mange ganger opplevd hvordan folkeretten settes til side. Bildene avdekker krigens gru og viser oss krigens sanne ansikt. Det har vi sett på Balkan, Sri Lanka, i Afghanistan og Rwanda hvor sivile ble utsatt for grove overgrep. Nå får vi krigen så nært oss. Det er grotesk og sjokkerende, men det er sånn krig er, dessverre, full av brutalitet, som vi nesten ikke kan forestille oss.

– Gjør bildene inntrykk på Putin?

– Nei, jeg tror ikke dette gjør særlig inntrykk på Kreml, dessverre. De har ført en brutal krig, og har vært brutale fra begynnelsen av. Nå ser vi det med egne øyne. Likevel fortsetter de med sine løgnkampanjer, svarer Eide.

«Hvorfor i all verden skal mine underordnede lyve for meg?»

– Men vet han hva som skjer i Ukraina?

– Det er veldig vanskelig å sette seg inn i hva Putin får av informasjon. Jeg har selv erfaring fra hvordan sjefer blokkeres fra informasjon om hva som faktisk skjer og har skjedd. Dette er ikke et uvanlig fenomen, men i dette tilfellet er det helt ekstremt. I Afghanistan opplevde jeg en gang en amerikansk øverstkommanderende som benektet at et amerikansk bombeangrep hadde tatt livet av 90 sivile vest i Afghanistan. Jeg hadde sterk dokumentasjon, og det var etter min mening umulig å benekte det. Likevel sa generalen til meg at det var Taliban som sto bak. «Hvorfor i all verden skal mine underordnede lyve for meg?», spurte han. Ikke før jeg viste ham masse bilder, trodde han på meg, husker Eide.

– Ikke tegn på at regimet slår sprekker

Mange mener Putin nå har kniven på strupen og er presset opp i et hjørne. Det er en svært farlig situasjon. Hva som blir Putins neste trekk er det ingen som vet.

– Om han virkelig klarer å holde dette regimet samlet, er et åpent spørsmål. I øyeblikket er det ikke tegn på at regimet slår sprekker, men han ydmyker sine egne, og det er helt spesielt. På sikt tror jeg likevel at det kommer til å skje. Opposisjonen var overraskende sterk ved forrige valg, og det bekymrer Putin, avslutter Kai Eide.