Vedum om Enoksen: – Kom overraskende

NTB

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han først fredag kveld fikk vite om Odd Roger Enoksens tidligere forhold til en 18-år gammel jente.

– Denne saken kom like overraskende på meg som på alle andre. Det var en utrolig trist nyhet å lese, så jeg tenker på kvinnen og den smerten hun har hatt, sier Vedum til NTB.

Enoksen varslet lørdag at han går av som forsvarsminister etter å ha vedgått å ha innledet et forhold til en 18 år gammel jente i 2005.

Vedum opplyser at Enoksen informerte ham om saken fredag kveld, men at han først ble kjent med detaljene lørdag.

– Det var helt riktig og nødvendig at Enoksen sa fra at han vil fratre. Mennesker er mer enn enkelthandlinger, men den type handlinger er ikke kombinerbart med den tilliten man trenger som statsråd, tilføyer han.

Behandlet varsel

Det er bare en uke siden det ble kjent at Senterpartiet behandlet et varsel mot Enoksen, fra tidligere Sp-medlem Hilde Lengali, for hendelser som ligger 20 år tilbake i tid. Vedum sier at både partiet og Statsministerens kontor stilte spørsmål til Enoksen for å følge opp dette.

Daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) på en pressekonferanse fredag. Les mer Lukk

– Det var helt nytt for meg og oss, og det ble stilt spørsmål til Enoksen. Det var ingenting i den dialogen som tydet på at en sånn type sak skulle dukke opp, sier Vedum.

– Hva tenker du om at han ikke nevnte noe om dette da dere snakket om dette sist?

– Jeg har ikke noe behov for å gå inn og gradere det. Statsministerens kontor stilte spørsmål, og vi stilte spørsmål. Dette kom ikke fram. Nå er det framme. Da er det ikke forenlig med å fortsette som statsråd, sier Vedum.

Enoksen beklager

I en epost der Enoksen opplyser at han har gitt statsminister Jonas Gahr Støre beskjed om at han vil gå av som forsvarsminister, sier han at han beklager til de han har såret.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, sier Enoksen.

På en pressekonferanse litt senere sa Støre at han mener at Enoksen holdt tilbake informasjon. Enoksen opplyser til NTB via Forsvarsdepartementet at han ikke ønsker å kommentere Støres uttalelser.

– Etiske retningslinjer på plass

Vedum mener Senterpartiet som andre partier har hatt brede runder i forbindelse med metoo og samfunnsdebatten for noen år siden.

– Da fikk også vi på plass nye etiske retningslinjer, rutiner og rammeverk, sier Vedum.

Han mener den prosessen også var holdningsskapende.

– Men det kan fortsatt skje overtramp, og da må man ta tak i det.

På spørsmål om partiet nå vil gjennomføre undersøkelser eller en prosess for å finne ut om det kan være flere saker i partiet, svarer Vedum at dette er kontinuerlig arbeid.

– Man må hele tiden ha en bevissthet rundt det. Det er det som er viktig. Holdninger skapes hele tiden, sier Vedum.