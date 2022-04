To statsråder har hittil gått av: Støre skulle gjerne vært det foruten

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har etter et halvt år ved makten mistet to statsråder i sin regjering, først Hadia Tajik (Ap) og nå Odd Roger Enoksen (Sp).

– Det kan jeg bare beklage. Selvfølgelig. Vi skulle gjerne vært dette foruten, men når det skjer så må vi håndtere det. Begge har gjort en god jobb som statsråd, men konklusjonen er det den er og slik må det være, sier Støre.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen gikk av etter at det ble kjent at han hadde hatt et forhold til en ung kvinne på begynnelsen av 2000-tallet.

Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik gikk også av tidligere i år etter å ha fått kritikk for flere pendlerboligsaker.

På spørsmål om hvordan regjeringen vil sørge for tillit blant folket etter de to avgangene, svarer Støre at han vil at regjeringens arbeid skal sørge for det.

– Regjeringen må legge til grunn at den gjør sitt arbeid i tråd med de utfordringene og oppgavene vi har å løse, og at det er måten vi løser de oppgavene på som skal inngå tillit, sier Støre til NTB.

– Men jeg ser klart at dette er negative saker og vi må sørge for at alle statsråder kan fronte politikkens innhold på en måte som innbyr troverdighet og tillit, avslutter han.