Støre vil gjennomgå rutinene i granskingen av mulige statsrådskandidater

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier regjeringen må se på rutinene i granskingen av mulige statsråder etter at forsvarsministeren lørdag måtte gå.

Støre møtte pressen lørdag formiddag kort tid etter at det ble kjent at han godtar Odd Roger Enoksens ønske om å gå av som forsvarsminister. Sp-politikeren beklaget et forhold til en ung kvinne på 2000-tallet.

Støre sa på pressekonferansen at Enoksen hadde holdt tilbake informasjon han burde ha delt før han ble statsråd. Støre varsler at granskingsprosessen nå må gjennomgås.

– Det grunnleggende ansvaret har personen selv. Vi må gå gjennom de rutinene, men vi stiller grundige spørsmål. Min erfaring er at de spørsmålene som er stilt, er veldig grundige, men vi må gå gjennom de rutinene, sier Støre.