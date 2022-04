Derfor sammenlignes Putin med Hitler

– Putin ønsker å drepe oss. Han hater vår stat, han hater vår nasjon. Han nekter oss retten til å være et uavhengig land, og til å ta vårt eget valg. Jeg tror at han er en Hitler i vår tid, sier den tidligere ukrainske politikeren, Svitlana Zalishchuk, som flyktet fra Kiev etter at byen ble utsatt for russisk bombardement. På bildet holder en demonstrant opp et skilt som viser ansiktet til den russiske presidenten Vladimir Putin under en protest mot Russlands invasjon av Ukraina i forkant av en TV-tale den ukrainske presidenten holdt i i Tel Aviv 20. mars.

Russlands president Vladimir Putin blir sammenlignet med tidligere diktatorer med millioner av liv på samvittigheten.

Invasjonen av Ukraina har rystet en hel verden. Putins krigseventyr har ikke gått som forventet. Spørsmålet er om han vil klare å klamre seg til makten når krigen en gang er over, og om det russiske diktaturet vil nå nye høyder.

– Russlands president Vladimir Putin fremkaller ofte Sovjetunionens episke nederlag av Nazi-Tyskland under andre verdenskrig for å rettferdiggjøre landets invasjon av Ukraina. Likevel begår Putin noen av de samme tabbene som under Tysklands invasjon av USSR i 1941, mens han bruker «Hitler-lignende triks og taktikker» for å rettferdiggjøre sin brutalitet, skriver CNN-spaltisten John Blake.

Han viser til at den nazistiske krigsmaskinen tok livet av og såret om lag 150.000 soldater fra den røde armé bare i løpet av den første uken av invasjonen i juni 1941. Mer enn 700.000 russere ble tatt som krigsfanger.

Led samme skjebne som Hitlers krigsmaskin



Den russiske krigføringen i Ukraina har resultert i tusenvis av døde soldater og sivile, og enorme materielle ødeleggelser.

Den gang, som nå, førte dårlig logistisk planlegging en avgjørende rolle i Nazi-Tysklands nederlag på østfronten. Hitler hadde regnet med å kunne innkassere en rask seier, men forsyningslinjene brøt etter hvert sammen i de store avstandene i daværende Sovjetunionen. I tillegg var de tyske soldatene dårlig utstyrt.

– Bevisene tyder på at Putin trodde han kunne vinne en rask seier med utplassering av spesialstyrker og luftbårne enheter, sier Ian Ona Johnson, professor i militærhistorie ved University of Notre Dame.

Han viser til at russerne ble tvunget til å gjennomføre en mer tradisjonell krig, noe den russiske krigsmaskinen ikke var forberedt på. Det er noe av forklaringen på at ukrainske styrker klarte å presse russerne tilbake på slagmarken og påføre dem store tap.

Putins retorikk sammenlignes med Hitlers selvbiografi og politiske manifest

I følge Jonathan Katz, seniorstipendiat fra det tyske Marshall-fondet og direktør for Democracy Initiatives, er Putin «dette århundres ekvivalent med Hitler»:

– Trusselen han utgjør for Europa, USA og global sikkerhet strekker seg langt utover den nåværende konflikten i Ukraina. Putin speiler på en forstyrrende måte trekkene til Hitler, kald og kalkulert, og viser ingen anger eller interesser i menneskelivets hellighet. I likhet med Hitler har Putin samlet ubestridt makt i Russland, utslettet politisk opposisjon, og bruk av militærmakt eller andre hybridverktøy for brutalt og ulovlig erobre territorium i omkringliggende nasjoner, sier Steve Herman til Voice of America.

Språket Putin har brukt i flere av sine TV-sendte taler har vakt oppsikt. Retorikken sammenlignes med Hitlers selvbiografi og politiske manifest i «Mein Kampf», hvor Der Führer argumenterte med omskrevne historiske fakta og konspirasjonsteorier om hvordan Tyskland gradvis ble detronisert.

Benito Mussolini og Adolf Hitler sammen i München i 1938.

– En av de mest urovekkende koblingene mellom Putin og Hitler

Mye av den samme retorikken bruker Putin i dag for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina, om Russlands tapte storhet og ønske om å gjenskape det tidligere Sovjetunionen.

– Dette kan være en av de mest urovekkende koblingene mellom Putin og Hitler. Noen Putin-kritikere sier at han bruker nazispråk og propagandateknikker for å rettferdiggjøre invasjonen av Ukraina. De sammenlignet «Z» påskrevet russiske stridsvogner med et symbol brukt av nazister i konsentrasjonsleire. Andre sammenlignet et nylig massivt krigsmøte som Putin ledet på et Moskva-stadion med scener av en Hitler-tale i en beryktet nazistisk propagandafilm kalt «Viljens triumf», skriver CNN-spaltisten John Blake.

Rabbiner Abraham Cooper, assisterende dekan ved Simon Wiesenthal Center, en jødisk menneskerettighetsorganisasjon ser også klare paralleller mellom Hitler og Putin:

– Putin bruker også desinformasjon, syndebukk-stempel og dehumaniserende språk. Tragisk nok fremkaller det verden er vitne til i dag minner fra nazistenes blitzkrig, sier Cooper ifølge realclearpolitics.com.

– For meg er han en Hitler fra det 21. århundre

Den tidligere ukrainske politikeren, Svitlana Zalishchuk, flyktet fra Kiev etter at byen ble utsatt for russisk bombardement.

– Putin ønsker å drepe oss. Han hater vår stat, han hater vår nasjon. Han nekter oss retten til å være et uavhengig land, og til å ta vårt eget valg. Jeg tror at han er en Hitler i vår tid. (...) Vi vet hva han er i stand til når vi ser på hva han har gjort i løpet av de siste to tiårene. Sannsynligvis trodde han denne krigen ville vinne i et par av dager. I stedet viser det seg å være en ydmykelse for ham, og internasjonal isolasjon og sannsynligvis tap av autoritet internt og eksternt. (...) Vi forstår at Putin på en måte er fanget. Han kan ikke tape. Hvis han taper, er dette definitivt begynnelsen på slutten, sier Zalishchuk til Fox News.

Tidligere direktør for USAs nasjonale etterretning, James Clapper, sa dette på CNN, ifølge Voice of America:

– Putins oppførsel, uttalelser og oppførsel gir et reelt innblikk i hans karakter. For meg er han en Hitler fra det 21. århundre.

Putin insisterer på at handlingene i Ukraina er nødvendige for å hindre folkemord. Her under en arrangert hyllest og støtte-markering for krigen.

– Putin virker mer som en moderne Hitler-skikkelse

Under Putins velregisserte møte med russiske flyvertinner, kalte han Vestens sanksjoner mot Russland for en krigserklæring. Også i andre TV-opptredener har presidenten, som stadig oftere omtales som diktator, langet ut mot Vesten og skapt sitt eget narrativ om at Russlands eksistens er truet, at Nato er hovedfiende, og at krigen i Ukrania er en kamp mot nazister.

– Putin er flink til å spille på andres svakheter. I en del vestlige kretser har han tidligere framstått som en strategisk og kalkulerende leder, men nå framstår han mer emosjonell og ukontrollert. Det ser du også i talene han holder. Nå virker han mer som en moderne Hitler-skikkelse. Det er også noe Goebbels-aktig over den massive propaganden fra Kreml, sier høyskolelektor og ekspert på retorikk ved Høyskolen Kristiania, Ketil Raknes, til Dagbladet.

– Putin gjentar en forestilling i Russland om at nazismen er Vesten

Professor i statsvitenskap Ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary, mener Putins retorikk langt på vei kan sammenlignes med måten Hitler snakket på under nazismen – en ideologi som kostet flere titalls millioner av europeere livet.

Russlands president Vladimir Putin og Frankrikes president Emmanuel Macron har snakket flere ganger sammen på telefon etter krigsutbruddet 24. februar.

– Det er mange historiske paralleller til Hitler-Tyskland på 1930-tallet. Putin oppfører seg som en tsar, og bruker retorikk for å rettferdiggjøre at han nå går til en ulovlig krig mot Ukraina. Ordvalget er ferdigfabrikkert. Han bruker velkjent propaganda som skal rettferdiggjøre en invasjon. Putin gjentar en forestilling i Russland om at nazismen er Vesten, det har klangbunn fra andre verdenskrig, sa professoren til Forskning.no da krigen brøt ut i Ukraina.

Hitler-assosiasjonene blir også brukt på høyeste statsledernivå. Polens statsminister Mateusz Morawiecki brukte denne uken sammenligningen da han kritiserte Frenkrikes president Emmanuel Macron for å ha forhandlet med den russiske lederen Vladimir Putin.

– Man skal ikke forhandle med kriminelle, man bør bekjempe dem. Ingen forhandlet med Hitler. Ville du forhandlet med Hitler, Stalin, Pol Pot? spurte Polens statsminister, ifølge Reuters.

«En vellykket diktator må ha en liten krets av mennesker rundt seg»

Aftenpostens kommentator Christina Pletten stiller spørsmålet om hvordan én mann klarer å kontrollere et land som strekker seg over 11 tidssoner.

«Sannheten er selvsagt at Putin ikke gjør dette alene. Én person kan ikke egenhendig skape frykt og terror. Han trenger noen som utfører trusler og vold. Noen som videreformidler maktens vilje nedover i pyramiden. En vellykket diktator må ha en liten krets av mennesker rundt seg. I denne gruppen er én kvalitet helt avgjørende: lojalitet. Diktatoren plukker medhjelpere som har den rette blandingen av feighet, kynisme og grådighet».

Hun trekker fram det historiske møtet mellom psykologen Carl Jung og Hitler i 1939, om Hitlers drøm om «det tredje riket» som i stor grad handlet om diktatorens følelse av å være truet og krenket.

«Putin har vist at han drives av lignende motiver: Ydmykelsen etter oppløsningen av Sovjetunionen, frykten for Nato og EU», skriver Pletten.

USA-senator: – Jeg skulle ønske noen hadde tatt ut Hitler



Trump-lojalisten Lindsey Graham.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham fra South Carolina gikk under en pressekonferanse på Capitol Hill i midten av mars svært hardt ut mot Russlands president.

– Jeg skulle ønske noen hadde tatt ut Hitler. Ja, jeg håper han blir tatt ut, på den ene eller andre måten. Jeg bryr meg ikke om hvordan de tar ham ut. Vladimir Putin er ikke en legitim leder, han er en krigsforbryter. Jeg ber ikke om å sende amerikanske bakkestyrker inn i Ukraina for å kjempe mot den russiske hæren. Jeg ber det russiske folket om å reise seg og avslutte dette terrorregimet for dere og verden for øvrig, sa Graham, ifølge Business Insider.

Flere politikere rykket raskt ut for å irettesette Graham, som ikke trakk uttalelsene tilbake i etterkant.

– Dette har vi faktisk ikke hørt siden 1938 og 1939 da Hitler brukte denne typen språk

Professor ved Institutt for forsvarsstudium, Sven G. Holtsmark, kom med denne uttalelsen i beste sendetid på Dagsrevyen:

– Hvis jeg kan bruke et direkte språk, er det en mobb som snakker. Dette er en form for pøbelspråk, jeg finner ikke noe annet ord, som vi faktisk ikke har hørt siden 1938 og 1939 da Hitler brukte denne typen språk. Jeg vet at dette er veldig sterke ord, men de er gjennomtenkte, sa professoren til NRK Dagsrevyen to dager før Putins krigsmaskin rullet inn i Ukraina.

Men ikke alle deler oppfatningen om at Putin kan sammenlignes direkte med Europas verste diktator. Professor i kommunikasjon ved Universitetet i Vilnius i Litauen, Viktor Denisenko, så allerede i 2014 et lignende politiske klima som under førkrigstiden, og at «noen vil si at Putin presser Europa til en ny verdenskrig». Selv er han mer nyansert.

«Det russiske samfunnet er styrt av en veldig farlig mytologi»

Josef Stalin regnes som en ekstremt brutal diktator med millioner av liv på samvittigheten.

«Ironisk nok blir Putin oftere sammenlignet med Hitler enn med Stalin som beseiret Hitler. Dessuten, da Putin kom til makten, begynte folk mer fryktløst å rehabilitere Stalin som i de russiske lærebøkene kvittet seg med bildet av en hensynsløs diktator og ble en 'effektiv leder'. De andre mener at analogiene ovenfor er feil, men noen ganger er det vanskelig å motstå sammenligninger og analogier. Til slutt er det ingen andre enn Putins 'fortjeneste' og oppnåelsen av hans politiske system som nåværende Russland noen ganger minner om Nazi-Tyskland. I dag er det russiske samfunnet styrt av en fast og veldig farlig mytologi», skrev Denisenko i Geopolitika samme år som Putin sendte russiske styrker inn på Krim-halvøya i 2014

Denisenko viste da til storskala propagandaaksjoner i det politiske og offentlige liv, også det med klare paralleller til Nazi-Tyskland forsøk på å mobilisere massene, noe Putin nok en gang benyttet seg av da han samlet titusenvis av russere på en stadion for å vise at krigen hadde støtte i den russiske befolkningen.

«Avnazifisering vil uunngåelig også være en avukrainisering»

I kronikken «Hva skal Russland gjøre med Ukraina?» fra den Kreml-lojale politiske strategen Timofej Sergejtsev, argumenteres det for at ukrainere «fortjener straff gjennom krig for å støtte nazister.» Innlegget er publisert av det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti.

– Den nazifiserte massen av befolkningen kan teknisk sett ikke straffes direkte som krigsforbrytere, men i tillegg til toppen er en stor andel av massene, som er passive nazister, også skyldige. Den rettferdige straffen mot denne delen av befolkningen er at de må lide gjennom de uunngåelige vanskeligheter som følger etter en rettmessig krig mot det nazistiske systemet, skriver Sergejtsev.

Han legger til at «navnet Ukraina tilsynelatende ikke kan bestå i en fullstendig avnazifisert stat», og at «avnazifisering uunngåelig også vil være en avukrainisering».

– Denne teksten er i en kategori for seg, med detaljerte beskrivelser av en plan nærmest identisk med de tyske nazistenes «endelige løsning». Det er helt hinsides, sier Nupi-forsker Jakub M. Goszimirski til Dagbladet.

– Putin kjemper ikke mot nynazismen. Han nærer det

En død russisk soldat ligger igjen på veien etter kamper mot ukrainske styrker i Bucha utenfor hovedstaden Kyiv. Bildet er tatt 2. april. (AP Photo/Rodrigo Abd)

Det kanskje mest absurde ved Putins nazi-påstander er det faktum at Russland samarbeider tett med Wagner-gruppen, som består av russiske leiesoldater. Disse er også satt inn på slagmarken i Ukraina.

– Putin kjemper ikke mot nynazismen. Han nærer det, og gjør påskuddet hans for å invadere Ukraina enda mer frastøtende. Putins påstander er ren desinformasjon. Faktisk har den russiske sterke mannen støttet nynazister og hvite supremasister i årevis, inkludert leiesoldater og separatister som har ført krig mot Ukraina siden 2014. Putin har tolerert og muliggjort et transnasjonalt nettverk for hvite overherrer som strekker seg over hele kloden. Det er enda et instrument i verktøykassen Moskva bruker for å ødelegge demokratier, skriver tidligere FBI antiterroragent Ali Soufan, og Nathan Sales, tidligere fungerende amerikansk statssekretær for sivil sikkerhet, demokrati og menneskerettigheter, i en kronikk i NBCNews.com.

Wagner-gruppens lefling med nazisymboler



Russland skal ha lidd store tap i Ukraina. Leiesoldater fra Wagner-gruppen er også på plass i Ukraina. På bildet undersøker ukrainske soldater to drepte russiske soldater i Trostjanets 400 kilometer øst for Kyiv.

De viser til Putins bruk av Wagner-gruppen til å utføre krigshandlinger på ukrainsk jord.

– Moskvas kanskje mest beryktede militære stedfortreder er Wagner-gruppen, leiesoldater Kreml har brukt til å føre krig som kan nektes og på annen måte fremme sine interesser i steder som Syria, Libya og Mosambik. Gruppens leder, Dmitry Utkin, skal ha på seg nazistiske tatoveringer, inkludert et hakekors, en nazistisk ørn og SS-lyn. Wagner-leiesoldater er rapportert å ha etterlatt seg nynazistisk propaganda i krigsområdene der de har kjempet, inkludert graffiti med hatsymboler, heter det i kronikken publisert 6. april.

Sult, masseflukt, ødeleggelser, beleiring, massegraver



De massive overgrepene og drapene på sivile, den langvarige beleiringen av Mariupol, bortføring av offentlige personer, massegravene og deporiteringen av mer enn 100.000 ukrainere til Russland vitner om et regime som er villig til å gå svært langt for å oppnå sine politiske og militære mål.

Mens bombene fortsetter å falle lyder den nærmest unisone fordømmelsen fra verdenssamfunnet som krever umiddelbar stans på krigen. Putins blodige krig har allerede kostet titusenvis av menneskeliv, og millioner av ukrainere er på flukt.

I tillegg er krigen med på å skape en av tidenes verste sultkatastrofer.