Valgkomiteen i Frp vil at Listhaug gjenvelges

NTB

Sylvi Listhaug fikk som ventet tillit da valgkomiteen i Fremskrittspartiet fredag la fram sin innstilling før landsmøtet.

Listhaug ble valgt til partileder i 2021, etter at Siv Jensen trakk seg. Valgkomiteen vil gi henne gjenvalg på landsmøtet i vår.

I tillegg foreslår komiteen at Liv Gustavsen, Bjørn Larsen og Unni Nilsen Husøy trer inn som medlemmer i sentralstyret.

– Det har vært viktig for valgkomiteen å sikre bredest mulig geografisk spredning for å sikre at hele partiet er godt representert i partiets sentralstyre, sier valgkomiteens leder Frank Sve.