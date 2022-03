Trumps svigersønn skal vitne i kongresstorming-høring

NTB

Ekspresident Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal vitne i granskningen av stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

Torsdag skal han etter planen svare på spørsmål fra komiteen i Representantenes hus som gransker stormingen av Kongressen.

Kushner er den høyest rangerte Trump-rådgiveren og foreløpig det første familiemedlemmet som skal vitne. Han deltar frivillig via videolenke og har ikke blitt stevnet.

Han var på vei tilbake fra Saudi-Arabia 6. januar, dagen for stormingen, og overnattet ikke i Det hvite hus da han kom tilbake til USA.

Komiteen som undersøker stormingen, har også ønsket at Kushners ektefelle Ivanka Trump skal vitne. Hun var i Det hvite hus 6. januar.

Komiteen mener de har bevis for at Trump og hans medarbeidere var innblandet i en konspirasjon for å hindre Kongressen i å godkjenne valgresultatene. De mener også at Trump var med på å spre falsk informasjon om valget, og at han presset statlige tjenestemenn til å endre valgresultatene.