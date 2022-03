Tyrkia: Russlands og Ukrainas utenriksministre kan møtes innen to uker

NTB

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu mener et møte mellom utenriksministrene til Russland og Ukraina kan skje i løpet av to uker.

– Det kan bli et toppmøte, i alle fall på utenriksministernivå, i løpet av en uke eller to, sier Cavusoglu i et TV-intervju torsdag.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har møttes i Tyrkia en gang tidligere etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar. Møtet ble beskrevet som resultatløst av begge parter.