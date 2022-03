Tunisias president oppløser nasjonalforsamlingen

NTB

Tunisias president Kais Saied kunngjør at han oppløser parlamentet, åtte måneder etter at han suspenderte den folkevalgte forsamlingen og avsatte regjeringen.

Saied la fram sitt budskap i et møte med Tunisias nasjonale sikkerhetsråd. Det skjedde få timer etter at de folkevalgte hadde trosset presidenten og holdt et digitalt plenumsmøte. Der stemte de for å reversere presidentens maktovertakelse i det nordafrikanske landet.

Saied anklaget parlamentet for kuppforsøk. Han ble selv anklaget for å ha kuppet makten da han sparket regjeringen, sendte parlamentarikerne hjem og ga seg selv kraftig utvidede fullmakter i fjor sommer.

Den politiske utviklingen i Tunisia anses som et kraftig slag for demokratiet i det som regnes som fødestedet til folkeoppstandene kjent som den arabiske våren.