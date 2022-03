Frankrike: Ingen gjennombrudd i samtaler mellom Russland og Ukraina

Frankrike ser ingen tegn til noe gjennombrudd i fredsforhandlingene mellom Ukraina og Russland, sier den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian. Her fra fredssamtalene i Istanbul i Tyrkia tirsdag.

NTB

Frankrike ser ingen tegn til noe gjennombrudd i fredsforhandlingene mellom Ukraina og Russland, sier den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian.

Han legger til at det ikke har vært fremdrift i de pågående forhandlingene og at han ikke har sett noe som tilsier at Russland har endret standpunkt.

– Krigen fortsetter, og for øyeblikket er det ingen gjennombrudd eller noe nytt, så vidt jeg vet, sier Le Drian til France24 og RFI.

I forhandlingene tirsdag ble det meldt om merkbar fremgang. Da hadde Russland sagt at de ville redusere sin militære aktivitet nord i Ukraina og rundt Kyiv. Men Le Drian påpeker det var bombing i nærheten av Kyiv natt til onsdag.

– Det er mange uttalelser fra russiske myndigheter. Jeg tror bare på handlinger, sier han.