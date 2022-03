Andersson utelukker ikke Nato-medlemskap

NTB

Statsminister Magdalena Andersson understreker at hun ikke utelukker at Sverige kan bli medlem av Nato.

– Jeg utelukker ikke et Nato-medlemskap på noen måte, men jeg vil at vi skal gjøre en velbegrunnet analyse av hvilke muligheter vi har i denne situasjonen, trusler og risikoer ved dem, for å fatte den beslutningen som er best for Sverige, sier Andersson i et intervju med SVT onsdag.

På spørsmål om det ikke er selvsagt at Sverige skal fortsette å være alliansefritt, svarer statsministeren:

– Jeg synes ikke at man skal utelukke noe i denne situasjonen. Vi skal fatte den beslutningen som er best for Sveriges sikkerhet – nå og i framtiden, sier sosialdemokraten.