Tyskland: Putin vil la Europa betale for gass i euro likevel

NTB

Europa kan betale for russisk gass i euro i stedet for rubler, skal Russlands president Vladimir Putin ha sagt til Tysklands statsminister Olaf Scholz.

Ifølge talsperson Steffen Hebestreit fra den tyske regjeringen har Putin sagt at fra og med neste måned kan Europa fortsette å betale i euro for den russiske gassen. Betalingene kan som vanlig bli gjort til Gazproms bank, som ikke er rammet av de vestlige sanksjonene.

Banken kan konvertere betalingene til rubler, skal Putin ha sagt, ifølge Hebestreit.

Russland hadde tidligere kommet med krav om at Europa må betale for russisk gass i rubler. Europa har fryktet at Russland rett og slett ville skru av gassforsyningen som et politisk trekk i Ukraina-krigen.

Under samtalen mellom Putin og Scholz skal Putin ha sagt at betaling i rubler ikke burde bety dårligere vilkår for gasskontraktene mellom Russland og Europa, ifølge Kreml. Likevel skal Putin ha sagt at betalingene kan være i euro.

Tidligere onsdag steg naturgassprisene med over 15 prosent etter at den tyske regjeringen aktiverte en kriseplan som ifølge Financial Times kan beskrives som første skritt mot en rasjoneringsbeslutning.

G7-landene har tidligere enstemmig avvist rubel-kravet, da flertallet av eksisterende avtaler sier at betalinger skal gjøres i euro.