EU stiller tøffere kvalitetskrav til klesprodusentene

NTB

EU vil slå ned på bruk og kast-kulturen: Nå strammer de inn kravene overfor klesprodusentene slik at produktene deres blir mer bærekraftige.

– Det er på tide å sette en stopper for bruk og kast-modellen som er så skadelig for planeten, helsa og økonomien. Dagens forslag skal sørge for at kun de mest holdbare produktene selges i EU, lover EU-kommisjonens visepresident og klimaansvarlig Frans Timmermans onsdag.

Gjennom en ny strategi håper EU-kommisjonen å vrenge ut klesbransjen fullstendig innen 2030. Da skal klærne være produsert med betydelig mer gjenvunnet materiale, færre farlige ingredienser, og produsert med mer respekt for arbeidernes sosiale rettigheter.

Pakken er en del av EUs første sirkulærøkonomipakke.

Store klimagassutslipp

EU-kommisjonen siterer blant annet tall som viser at en svært liten andel av verdens tekstiler blir gjenvunnet. Hver EU-borger kaster i snitt elleve kilo klær i året, og hvert sekund dumpes eller brennes et lastebillass med klær i verden. Dette bidrar til de store klimagassutslippene i verden.

I den nye pakken skal også tekstilindustrien ta større del i arbeidet, sammen med andre sektorer, for nå målet om å kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030.

Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender kaller tiltakene for en kles-gavepakke fra EU.

– Nå er det endelig slutt på at kleskjedene kan ødelegge fullt brukbare klær og de må være ærlige om hvor mye klær de ikke får solgt, sier hun til NTB.

Med de nye reglene skal du kunne vite at klærne du kjøper, er uten miljøgifter, at de skal vare lenge og at de kan repareres, utdyper hun.

Nå er det viktig at politikerne sørger for at norske regler raskt kommer på plass, legger Riise til.

– Avgjørende skifte

Stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde, kaller tiltakene fra EU for et avgjørende skifte.

– Tekstil- og klesindustrien er en av industriene som forurenser mest. Verden har nådd et bristepunkt. Vi må ta et oppgjør med «bruk- og kast»-samfunnet, og da trenger vi tydelige europeiske krav og standarder, sier til NTB og legger til:

– Med disse kravene vil det forhåpentligvis produseres færre syntetiske klær som sprer mikroplast. I tillegg vil vi forbrukerne få sterkere rettigheter.

Hun informerer om at Høyre har foreslått flere tiltak for å skape en mer bærekraftig klesbransje i Norge som nå behandles på Stortinget.

Vil måle bærekraft

Den såkalte tekstilstrategien er bare en del av en generell satsing på holdbarhet i forbruksvarer som selger i EU. Det skal bli vanskeligere for selgere og produsenter å kassere usolgte eller returnerte produkter, og forbrukerne skal få mer informasjon om produksjonsprosesser og gjenvinningsmuligheter.

Klær som selges i EU, skal utvikles i en ny bærekraftsskala, som viser miljøpåvirkningen et produkt har. Her vil blant annet info om produktets holdbarhet, hvorvidt materialet kan resirkuleres og hvor enkelt det er å reparere det, oppgis. Dette systemet kan sammenlignes med det som allerede finnes for elektriske apparater, hvor energieffektiviteten vurderes, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Disse nye kravene som stilles til økodesign, skal gjøre det lettere å reparere et produkt, i stedet for å erstatte dem med nye kjøp. Også informasjon om mikroplast og forhindring av grønnvasking skal hjelpe forbrukere når de handler klær.

EU-parlamentet og de 27 medlemslandene skal behandle forslaget før det kan tre i kraft.