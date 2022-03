Støre vil ikke stenge norske havner for russiske skip

Det er ikke aktuelt for Norge å stenge norske havner, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Han sier dermed blankt nei til en av forespørslene fra den ukrainske presidenten under talen til Stortinget.

– Det oppleves sterkt, sier Høyre-leder Erna Solberg til NTB etter å ha hørt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tale for Stortinget.

Hun sier det gjør inntrykk at Zelenskyj taler fra en bunkers i en by som hver natt blir beskutt, der det er kamper i utkanten og dramatiske begivenheter.

Erna Solberg sier hun synes det var sterkt å høre Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tale til Stortinget. Foto: Torstein Bøe / NTB

Under sin tale sa den ukrainske presidenten at han mente EU og Norge må nekte russiske skip å legge til havn, men der er ikke Solberg enig med Zelenskyj.

– Vi har en felles fiskeriforvaltning, og vi har felles redning og søk. Dette er ting vi har bygget opp over lang tid, og som kommer til å være viktig framover. Derfor forstår jeg at regjeringen sier at vi ikke skal stenge havnene våre for russisk trafikk, sier Solberg.

Ukrainske flagg under 17. mai

Hun tror situasjonen i Ukraina og det faktum at det har kommet mange ukrainske barn til Norge, vil prege årets 17. mai.

– For det handler om grunnverdiene som frihet og fred. Jeg tror vi kommer til at ukrainske flagg kommer til å være et viktig tema på vår 17. mai-feiring.

Høyre har sagt at de mener Norge bør bidra med mer våpenhjelp og mer humanitær hjelp til Ukraina.

– Men hvilke våpensystemer vi skal levere, mener jeg det er regjeringen og Forsvaret som må vurdere hva som er riktig, sier Solberg.

SV: Vi må bidra med nødhjelp og gjenoppbygning

Også SV-leder Audun Lysbakken synes det var sterkt å høre Zelenskyj tale. Han mener Norge bør bidra mer økonomisk.

– Det var noen veldig konkrete oppfordringer fra presidenten som jeg mener vi skal ta med oss. Ikke minst når det gjelder forpliktelser til gjenoppbygging etter krigen, sier Lysbakken etter å ha hørt den ukrainske presidenten tale til Stortinget.

Talen var et uttrykk også for den solidariteten Norge har med Ukraina, mener han. Vi må gjøre det vi kan for å støtte det krigsherjede landet.

– Det må vi gjøre der vi har fortrinn. Det handler om det økonomiske. Både ta imot flyktninger, bidra med nødhjelp og gjenoppbygging, sier han.

Oppfordringen om å stenge havner for russiske skip, mener også Lysbakken er vanskelig.

– Det er en problemstilling som regjeringen må vurdere. Vi har ikke etterlyst det. Det er en komplisert sak for et land som Norge, sier han.

Støre vil ikke stenge

Statsminister Jonas Gahr Støre er derimot klar på at å stenge norske havner for russiske skip er uaktuelt.

Han sier dermed blankt nei til en av forespørslene fra den ukrainske presidenten under talen til Stortinget.

– Vi har en lang kyst og vi har et omfattende fiskerisamarbeid i nord. Vi følger nøye med på hvem som seiler inn i norske havner, men har per i dag ingen planer om å stenge norske havner, sier Støre til NTB.

Han vil heller ikke kommentere Zelenskyjs bønn om å få enda flere våpen fra Norge. Zelenskyj listet opp flere typer våpen han ønsket seg.

– Jeg hørte hva han sa og så får vi gå gjennom det, sier Støre, som viser til at Norge har levert enda flere panservernvåpen av typen M72 til landet.

Støre opplyser at han skal ha en samtale med Ukrainas statsminister onsdag ettermiddag.

Melby uenig

Venstre-leder Guri Melby mener derimot Norge bør imøtekomme Zelenskyjs ønske om å nekte russiske skip å legge til havn.

Venstre-leder Guri Melby mener Norge bør stenge havnene for russiske skip, slik Ukrainas president ber om. Les mer Lukk

– Norge kan gå foran og gjøre det, eller så kan vi i det minste ta initiativ til at Europa skal stå sammen om å stenge sine havner, sier Melby til NTB.

– Det er mye som tyder på at sanksjonene så langt ikke er sterke nok og at det fortsatt går for mye varer, olje og gass ut og inn av Russland til at vi greier å stoppe pengestrømmene. Da må vi vurdere strengere sanksjoner, og å stenge havnene er et av dem, sier Melby.