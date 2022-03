Storbritannia styrker det militære nærværet i nord

NTB

Storbritannia vil øke sitt militære nærvær i den arktiske regionen i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina, sier forsvarsminister Ben Wallace.

– Regionen er viktig for vår kommunikasjon, den er viktig for handelen vår og for reise, og den er viktig for friheten vår, sa Wallace da han besøkte soldatene som deltar på Nato-øvelsen Cold Response i Bardufoss tirsdag.

Den russiske invasjonen av Ukraina innebærer at britene må trappe opp sin etterretning både på land og i sjøen i det arktiske området, mener den britiske forsvarsministeren.

– I praksis vil vi ha en permanent marin stridsgruppe aktiv i det nordiske området, sa Wallace og understrekte at britene forplikter seg til å beskytte «vår infrastruktur, kablene vi ser Russland har som mål for å gjøre oss sårbare».

Egen flåtestyrke

Ifølge Nordlys sa Wallace at den britiske planen innebærer å etablere en egen flåtestyrke som hovedsakelig skal operere i nordområdene.

Styrken vil bestå av et landgangsskip med marineinfanteri om bord, eskortefartøyer og mulighet for støtte fra et av de to nye britiske hangarskipene med F-35-jagerfly om bord. Mens britisk øving i Norge hittil hovedsakelig har vært vinteroperasjoner, vil den nye styrken, LRG North, ha en tilstedeværelse hele året rundt, skriver avisen.

I tillegg vil britene trappe opp innsatsen for å beskytte viktig infrastruktur på havbunnen. Ifølge Nordlys har det de siste årene vært flere episoder der kommunikasjonskabler er skadd, noe russiske ubåter og skip er mistenkt for.

– Vi har indikasjoner på at russiske ubåter og kanskje også overflateskip viser stor interesse for denne infrastrukturen. Vi skal investere i ett eller to skip som skal overvåke situasjonen rundt disse kommunikasjonskablene. Vi vil også koordinere med Nato og Norge om denne overvåkingen, sier Wallace.

– Vår viktigste allierte i Europa

Norges forsvarsminister Odd Roger Enoksen sa på sin side at Norge, som medlem av Nato men også som Russland-nabo, «ønsker mer alliert aktivitet i nord».

– Britene har lagt fram en arktisk strategi som blant annet innebærer at de skal fortsette å være i nord og styrke aktiviteten sin i nord. De ser nordområdene som enda viktigere, og for oss er det positivt, sa Enoksen ifølge Folkebladet.

– Storbritannia er vår viktigste allierte i Europa. De har vært her i 50 år, og det at de vil fortsette å øve og trene med oss er viktig fordi det er den måten vi har bygd opp det norske Forsvaret på. Vi skal ha et sterkt nasjonalt forsvar, men vi er også avhengig av samarbeid med allierte. Både gjennom Nato og i bilateralt samarbeid, slik som vi har med Storbritannia, sa han.