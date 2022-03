Biden om Russlands varslede nedtrapping: – Vi får se

USAs president Joe Biden vil vente og se om Russland gjennomfører det de har lovet. Foto: Patrick Semansky / AP Photo / NTB

NTB

USAs president Joe Biden sier tirsdag at Vesten vil se an situasjonen etter at Russland lovet at de ville trappe ned militær aktivitet nord i Ukraina.