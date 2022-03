Analytikere: Blir trolig vanskelig for Vesten å utestenge Russland på grunn av deres strategiske makt

– På et tidspunkt må Vesten gå fra å straffe Russland til å jobbe med dem, mener professor.

Krigen i Ukraina har gjort Russlands president Vladimir Putin til et hatobjekt i Vesten.

Blant annet prøver USA å fjerne landet fra G-20-landene og sammen med en rekke vestlige land straffes nå Russland og flere mektige russere med harde sanksjoner.

Europa jobber også med å gjøre seg uavhengig av russisk olje.

I tillegg ropes det også høyt i enkelte kretser om å stille Putin til retten for krigsforbrytelser.

Samtidig er Russland fortsatt medlem av FNs sikkerhetsråd, og sitter der med vetomakt, og er derfor sentral i fremtidige stemmerettsspørsmål. I tillegg har fortsatt mektige land som Kina og India fortsatt ikke talt Putin imot.

Flere analytikere Al Jazeera har snakket med, tror derimot ikke det blir så enkelt å kvitte seg med Russland – det selv med grusomhetene landets president Putin anklages for. Det har landet for mye strategisk makt til.

Vanskelig å kutte ut Russland bare på grunn av Putin

Graeme Gill, professor emeritus ved Universitet i Sydney og president for Det internasjonale rådet for sentral- og østeuropeiske studier, mener at det vil bli mulig for Vesten i fremtiden å samarbeide med Russland. Det kan til og med bli nødvendig.

– På et tidspunkt vil Vesten måtte skifte fra å straffe Russland til å jobbe med Russland. Når dette skjer vil det dessverre være bestemt like mye av innenlandske hensyn.

I tillegg vil det være forskjeller i Vesten om når slike trekk bør finne sted og hva de bør være, mener Gill, og legger til at EU sannsynligvis er splittet om dette.

Også Erdi Ozturk, førsteamanuensis i politikk og internasjonale relasjoner ved London Metropolitan University tror det skal bli vanskelig for Vesten å opprettholde en utestengelse av Russland. Dette på grunn av Russlands enorme makt i verden og partnerskapene landet har med både Kina og Europa-

Han mener det vil være vanskelig å fullstendig avskjære Russland fra den internasjonale scenen bare på grunn av Putin.

– Dobbeltmoralsk

Graeme Gill ved Universitetet i Sydney hevder også at krigen i Ukraina ikke er annerledes enn den amerikanske invasjonen av Irak i 2003, Natos bombing av Libya i 2011, alliansens bombing av Serbia i 1999, eller den saudiledede koalisjonens nåværende krig i Jemen.

– Det er en klar dobbeltmoral som opererer, og det kan ikke skjules av all retorikken om internasjonal lov og russiske forbrytelser. Forferdelige ting blir gjort i Ukraina, og lignende ting har blitt gjort andre steder, men den internasjonale behandlingen er annerledes. Kanskje er dette en grunn til at den høylytte fordømmelsen av Russland i Vesten generelt ikke får gjenklang i store deler av resten av verden, som har vært fornøyd med å fordømme Russland i FN, men ikke har gjort en stor PR-innsats for å gjøre det, sier professoren til Al Jazeera.