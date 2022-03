Trump-telefonlogg med massivt tomrom 6. januar 2021

USAs president Donald Trump skal ifølge de offisielle loggene ikke ha tatt en eneste telefon på åtte timer mens Kongressen var under angrep. Her fra en tidligere anledning.

Ifølge loggene til Det hvite hus tok ikke daværende president Donald Trump telefonen én eneste gang på åtte timer mens Kongressen var under angrep 6. januar i fjor.

Det viser dokumenter som Washington Post og CBS News har fått tilgang til.

Åtte før og elleve etter

Mellomrommet varte mellom 11.17 og 18.54 den 6. januar 2021, mens kongressbygningen ble stormet av en voldelig mobb med Trump-tilhengere.

En egen komité i Kongressen etterforsker nå hendelsene, der fem personer døde, og har fått innsyn i telefonlogger i Det hvite hus fra nasjonalarkivet.

Loggene viser at Trump var i kontakt med minst åtte personer på morgenen, og elleve på kvelden. Men innimellom skal Trump ha hatt en rekke telefonsamtaler med sine allierte i Kongressen – samtaler som ikke dukker opp i loggen.

Etterforskerne ser nå på hvorvidt Trump brukte uoffisielle kanaler, deriblant såkalte «burner phones» – billige telefoner med forhåndsbetalte sim-kort som vanligvis kastes etter bruk.

Brøt trolig loven

I går ble det også kjent at en føderal dommer har slått fast at Trump at Trump trolig brøt loven da han forsøkte å hindre godkjenningen av presidentvalget i 2020.

– Planens ulovlige karakter var åpenbar, skriver dommer David Carter i en kjennelse mandag, ifølge The New York Times.

Han mener det er «mer sannsynlig at Trump brøt loven enn at han ikke gjorde det» i forsøket på å stanse godkjenningen av det amerikanske presidentvalget i november 2020.