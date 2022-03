Nordiske hærsjefer: Ukraina-krigen viser behovet for mer nordisk samarbeid

De tre hærsjefene for Finland (t.v. generalløytnant Pasi Välimäki), Norge (generalmajor Lars Sivert Lervik) og Sverige (generalmajor Karl Lorentz Engelbrekt Engelbrektson).

NTB

Hærsjefene fra Norge, Sverige og Finland møttes tirsdag på Nato-øvelsen Cold Response i Troms. Der understreket de behovet for økt nordisk forsvarssamarbeid.

Sverige og Finland deltar for tiden på Nato-øvelsen i Norge. Den finske hærsjefen, generalløytnant Pasi Välimäki, og den svenske hærsjefen, generalmajor Karl Lorentz Engelbrekt Engelbrektson, møtte i Målselv tirsdag generalmajor Lars Sivert Lervik, som er sjef for den norske hæren.

Der understreket de behovet for ytterligere nordisk forsvarssamarbeid. De viste til den nylig inngåtte samarbeidsavtalen som innebærer en ny nordisk kampuniform som er spesialtilpasset operasjoner i arktisk klima.

– Som naboer står vi sammen i møte med fremtidige utfordringer. En krise som treffer regionen, påvirker oss alle, og vår evne til å håndtere denne betinger et samarbeid i fredstid, sier de i en felles uttalelse.

De påpeker hvordan krigen i Ukraina viser et tydelig behov for koordinerte forsvarsplaner mellom de nordiske landene. Det nordiske samarbeidet legger også til rette for å gjennomføre flere felles militærøvelser.