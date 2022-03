Tyrkias utenriksminister: – Partene har oppnådd felles forståelse på noen områder

NTB

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu sier Russland og Ukraina har gjort meningsfylte framskritt under sine samtaler i Istanbul tirsdag.

– De har oppnådd en overensstemmelse og felles forståelse på noen områder, sier Cavusoglu, som hevder landenes utenriksministre også skal møtes snart.

Også den tyrkiske utenriksministeren sier at et møte mellom landenes ledere nå er på sakskartet, uten å oppgi videre detaljer.

Cavusoglu legger til at Tyrkia har oppfordret partene til å sikre en våpenhvile og enighet om såkalte humanitære korridorer.

Den russiske forhandlingslederen Vladimir Medinskij har uttalt at forhandlingene i Istanbul tirsdag var konstruktive og meningsfulle og at han mente det hadde vært framgang. Han sier Russland er klare til å gjennomføre militære og politiske skritt for å deeskalere konflikten.