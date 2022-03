Støre: Vi må prioritere

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varsler harde prioriteringer for å hindre overoppheting av økonomien, men lover at de som har tyngst bør, skal få lettelser.

Den økonomiske politikken var et av temaene under Støres innledning på Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag.

– Vi går ut av pandemien med en økonomi som økonomene sier er «heit», eller på vei til å bli overopphetet, sa Støre.

Han mener det var riktig av Norges Bank å sette styringsrenta til 0 prosent da pandemien rammet.

– Men så har mange lånt på 0. Og nå har Norges Bank bestemt at den skal gå skrittvis opp. Det er deres beslutning og ansvar. Men vi har et ansvar for hvordan økonomien ser ut i forhold til de avgjørelsene de tar i Norges Bank, sa Støre.

Han understreker at man med en trygg økonomisk styring, ikke nå kan sprøyte inn ekstra milliarder som kan få det til å renne over.

– 1 prosent opp for en gjennomsnittsfamilie i Norge med gjeld på rundt 3 millioner betyr rundt 25.000 kroner ekstra. Og nå skal rentene opp, ifølge Norges Bank, men vi skal ikke skyve dem. Det ansvaret skal ikke vi ta, sa Ap-lederen.

Prioritering

Prioritering blir et sentralt ord i økonomien framover, understreker han.

Verken i Hurdalsplattformen eller i statsbudsjettet for 2022 er det tatt høyde for krigen i Ukraina, men Støre lover likevel å gjennomføre «stort sett alt» av løfter derfra.

– Men nå blir altså forsvar viktigere, og flyktninger kommer til å gi utgifter, pluss at økonomien er det den er. Da må vi hente fram et ord som kanskje ikke har vært brukt så mye de siste årene. Vi må nemlig prioritere. Det er jo politikkens vesen, sa Støre.

– Der har jeg sagt at det ikke er alt vi har planlagt og ønsket å gjøre, som kan være i akkurat samme rekkefølge. Det er helt naturlig. Også det skal vi gjøre på en ansvarlig måte. For det vi ikke setter på reserve, er verdiene våre. Dette skal skje basert på rettferdig fordeling, og de som har den tyngste bør, skal få lettelsene, fortsatte han.

Urolig for opprustning

I talen kom statsministeren og partilederen også mer konkret inn på krigen i Ukraina.

– Jeg er urolig for at snakket rundt Ukraina nå handler om et opprustningssvar på denne krisen, sa han.

– Alle land må tenke gjennom sitt forsvar, men vi er nødt til å tenke at konflikten på en eller annen måte må ende i en diplomatisk løsning av et eller annet slag. Og så skal vi tenke gjennom hva som kommer på den andre siden, fortsatte han.

Støre minnet om at Norge har hatt fred med Russland i tusen år – og at vi er den eneste naboen som landet aldri har vært i krig med. Han mener det trengs en bred debatt om Forsvaret, men er sikker på følgende:

– Kjernen i Norges nære sikkerhet ligger i nord. Det er der vi har ansvar for å følge med. Det er der vi har ansvar for å si «high north, low tension».

– Ikke hatt uflaks

Det har gått rundt fem måneder siden Støres regjeringen tiltrådte. Han overtok som statsminister dagen etter drapet på fem personer på Kongsberg, og tiden etterpå har bydd på fortsatt coronapandemi, strømkrise og nå sist krig i Europa.

– Vi har ikke hatt uflaks. Jeg vil heller si at når vi møter kriser, er det bra det er vi som sitter med ansvaret, at det er våre verdier som gir retning i møte med krisene, lan han til.