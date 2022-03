Ukrainsk forhandler hevder forhandlinger åpner for møte mellom Putin og Zelenskyj

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (ved talerstolen) ønsket de russiske (t.v.) og ukrainske (t.h.) forhandlingsdelegasjonene velkommen. Les mer Lukk

NTB

Tirsdagens samtaler mellom Russland og Ukraina i Istanbul åpner for at de to landenes ledere møtes, ifølge et medlem av den ukrainske delegasjonen.