Ytterligere to Trump-medarbeidere anklages for å motarbeide Kongressens arbeid

Dan Scavino skal ha vært klar over mulighetene for voldelige angrep i Washington D.C. 6. januar 2021.

NTB

Komiteen som etterforsker angrepet mot kongressbygningen 6. januar i fjor anbefaler enstemmig at to Trump-medarbeidere tiltales for forakt for Kongressen.