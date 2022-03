Biden vil ikke trekke Putin-uttalelse

NTB

USAs president Joe Biden står for sin uttalelse om at Vladimir Putin ikke kan forbli ved makten, men insisterer på at han ikke tar til orde for regimeskifte.

– Jeg uttrykte den moralske forargelsen som jeg føler for denne mannen, sa Biden til pressen i Det hvite hus mandag.

Han la til at han ikke vil unnskylde sine «personlige følelser».

– Jeg uttrykte ikke noe politisk linjeskifte, sa Biden om helgens uttalelse om Russlands president, som har vakt reaksjoner både i USA og blant enkelte allierte vestlige land.

Det var på slutten av en tale i Polens hovedstad Warszawa i helgen at Biden kalte Putin for en slakter, før han la til:

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten.

Et slikt krav er uhørt i internasjonal sammenheng, og både Bidens egen utenriksminister Antony Blinken og allierte som Tysklands statsminister Olaf Scholz har i ettertid forsikret om at et regimeskifte i Moskva slett ikke er verken USAs eller Natos mål.

Frankrikes president Emmanuel Macron reagerte også på uttalelsen og sa at enhver opptrapping, enten i ord eller handling, kan skade forsøkene på å forhandle med Putin.

Det hvite hus var raskt ute med å opplyse at det Biden egentlig prøvde å si, at «Putin ikke kan tillates å utøve makt over naboene i regionen».

Biden sier mandag at han ikke er bekymret over at hans kommentarer kan forverre spenningen under Russlands krig i Ukraina.

– Dette er bare å slå fast et enkelt faktum, at denne typen oppførsel er totalt uakseptabel, sa Biden mandag.