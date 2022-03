Canada vil kjøpe 88 F-35-fly

Et F-35-fly fra Luftforsvaret under Nato-øvelsen Cold Response i Bodø tidligere i mars.

NTB

Canada har presentert planer om å kjøpe 88 amerikanskproduserte F-35-kampfly, og leveringen kan starte allerede i 2025.

Flyet fra Lockheed Martin, som også Norge har kjøpt, skal erstatte Canadas aldrende kampflyflåte, opplyste forsvarsminister Anita Anand på en pressekonferanse mandag.

– Canada har et av de største luftrommene i verden, og vi er nødt til å sikre at vår neste flåte med kampfly er fleksibel, smidig og i stand til å møte et vidt spekter av trusler, sier Anand.

Lockheed Martin danket dermed ut svenske Saabs Gripen E, som var den andre «finalisten» etter at Boeings Superhornet ble skrotet. Regjeringen i Ottawa har øremerket 19 milliarder canadiske dollar – 132 milliarder kroner – til kjøpet.

Forhandlinger med Lockheed Martin fortsetter nå, og en kontrakt skal være klar i løpet av sju måneder, opplyser innkjøpsminister Filomena Tassi. Hun sier hun forventer «leveranser av flyet så snart som i 2025».

Canada har tilbrakt to tiår med å bidra i utviklingen av F-35 sammen med USA og allierte, men Justin Trudeau skrotet en tidligere kontrakt om å kjøpe flyet etter at han ble statsminister. Trudeau begrunnet det med at flytypen var for dyr.

Mandag kalte regjeringen den militære investeringen for den mest betydningsfulle i Canada på over 30 år.

Norge har kjøpt 52 fly av samme type og har hittil mottatt 34 av dem. Ti av de norske flyene står imidlertid i USA, der de ifølge Forsvaret benyttes til treningsformål.