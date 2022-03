Sp-utspill om å skyve på Norges klimamål – SV reagerer kraftig

NTB

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad etterlyser en mer nyansert debatt om elektrifisering av sokkelen og åpner for at det kan ta lengre tid å nå klimamålene.

Utspillet møtes med kraftige reaksjoner fra regjeringens budsjettpartner SV.

– Det er svært uansvarlig å svekke kampen mot klimakrisen, slik Sp nå foreslår, og totalt uaktuelt for SV å være med på, sier klimapolitisk talsmann Lars Haltbrekken.

– I den matkrisen vi står i nå hadde jeg trodd at Senterpartiet endelig forsto hvor viktig det er for Norge å skjerpe klimakampen, og dermed matsikkerheten, sier han.

– Svart-hvitt debatt om sokkelen

Arnstad la temaet på bordet da hun talte til Senterpartiets landsstyremøte mandag. Hun mener diskusjonen om elektrifisering av sokkelen har blitt for svart-hvitt.

– Det er helt urealistisk å elektrifisere alle installasjoner på sokkelen med kraft fra fastlandet, sa Arnstad.

Hun viste til Hurdalsplattformen, som slår fast at elektrifisering av sokkelen i størst mulig grad skal skje med havvind eller annen fornybar kraft produsert på sokkelen.

Noen felt kan få kraft fra fastlandet, blant annet de som ligger i områder av landet der det er stabil lav strømpris. Men flesteparten av installasjonene må elektrifiseres med havvind, mener Arnstad, som erkjenner at det vil ta mer tid.

Elektrifisering

– Elefanten i rommet blir i så fall at klimamålet i 2030 kan bli noe utsatt, men det må vi ta en ærlig diskusjon om, sier hun.

Hun understreker at Senterpartiet er for klimamålene, men etterlyser en debatt om virkemidlene og om hvordan de skal oppnås.

Regjeringspartner Arbeiderpartiet sier de står fast på klimamålene som ligger i Hurdalsplattformen. Energipolitisk talskvinne Marianne Sivertsen Næss trekker fram samme formulering som Arnstad viser til om elektrifisering fra regjeringsplattformen.

– Vi er helt avhengig av å elektrifisere både sokkelen og hele samfunnet for å nå våre klimamål, og vi skal ikke senke ambisjonene, sier hun til NTB.

Bløff og kunnskapsløst

Utspillet blir ikke godt mottatt av SV, som vil bruke elektrifisering av sokkelen for å få fortgang i satsing på havvind. Det bør også Sp gjøre, mener Haltbrekken.

– Vi deler bekymringen for å bruke landstrøm til oljeplattformene, men svaret er ikke å svekke klimakampen, sier han.

Utsagnet møter også sterk kritikk fra andre hold på Stortinget. Fremskrittspartiet kaller utspillet en regelrett bløff, mens Høyre mener det vitner om lite kunnskap om hva som kan gjøres på sokkelen for å nå klimamålene.

– Nok en gang ser vi et desperat Senterparti som forsøker å gå ut i mediene og lure velgerne, men som deretter kaster alt av fornuftige prinsipper når de skal stemme over disse sakene i Stortinget, sier Frps energipolitiske talsmann Terje Halleland.

– Kan ikke utsette

Høyres talsperson på olje og gass, Ove Trellevik, kaller det ubegripelig at Arnstad «ikke har mer kunnskap».

– At Sps parlamentariske leder så lett vil kaste Norges klimamål og forpliktelser på bålet, er ingenting annet enn useriøst. Det er flott at hun ser at havvind kan bidra, men det vil ta tid før det kan erstatte kraft fra land. Vi kan ikke utsette klimaforpliktelsene våre, det har vi ikke tid til. Klimautfordringene er for store til å ta slike enkle løsninger, sier han.

Venstre mener Arnstad med utspillet viser at Senterpartiet ikke tar klimaproblemet på alvor. Det er avgjørende at det ikke skapes tvil om at målet ligger fast om å kutte utslipp med 50 prosent på norsk sokkel innen 2030, mener klimapolitisk talsmann Ola Elvestuen.