Lekkasje fra russisk sikkerhetstjeneste (FSB): Risikoen for statskupp mot Vladimir Putin øker for hver uke

– Sannsynligheten for at Putin blir styrtet er nå mye høyere enn for en måned siden. Alle kriteriene, som tradisjonelt motiverer et kupp mot en diktator, er på plass, mener Adam Casey, postdoktor ved Weiser Center for Emerging Democracies ved University of Michigan.

En måned etter at Putin ga sine styrker ordre om å invadere Ukraina, brenner det under beina på det russiske regimet. Nå kommer det stadig nye signaler om at et statskupp kan være nært forestående.

Putins nærmest diktatoriske makt har allerede fått katastrofale konsekvenser.

Ringvirkningene av den brutale krigen er allerede merkbare i mange land. Handelen har stoppet opp, forsyningslinjer er borte og mange blør. FN og flere hjelpeorganisasjoner har dessuten advart mot hungersnød av episke dimensjoner.

Angrepskrigen mot broderfolket i Ukraina har sendt et tosifret antall millioner ukrainere på flukt, tusenvis av soldater har falt og by etter by legges i grus av russiske raketter.

I tillegg begynner de massive sanksjonene mot Russland å få effekt.

Putin har til nå fremstått som en sterk leder, men nå knaker det i sammenføyningene. Russland er nå mer isolert enn noensinne, og store deler av verden har vendt ham ryggen.

– For hver uke og hver måned som denne krigen fortsetter, øker muligheten for et opprør



– Sjansene for at Putin blir kastet ut i kupp øker, men en fryktkultur vil beskytte ham. Men den russiske lederen har brukt flere tiår på å gjøre sitt regime «kuppsikkert», sier Russland-ekspert Joshua Zitser til Business Insider. Les mer Lukk

EU har varslet at de vil gjøre seg uavhengig av russisk olje og gass, noe som vil bety milliarder av tapte inntekter for en russisk økonomi som nærmer seg kanten av stupet.

Mens et nytt kapittel av verdenshistorien skrives, og Europa aldri vil bli det samme etter at våpnene har stilnet, kan det også gå mot slutten for Putins regime.

Ifølge The Times øker sannsynligheten for et statskupp mot president Putin.

– For hver uke og hver måned som denne krigen fortsetter, øker muligheten for et opprør fra sikkerhetstjenesten, forteller en kilde fra den føderale sikkerhetstjenesten (FSB). Kilder inen FSB skal også tidligere skal ha lekket informasjon om blant annet attentatplaner mot Volodymyr Zelenskyj.

Frustrerte og desillusjonerte



De nye lekkasjene blir tolket som et tegn på økende sinne og frustrasjon mot Putins krigføring, og kan være en indikasjon på at Putins posisjon i Kreml blir stadig mer ustabil. Dersom etterretningskildene blir avslørt risikerer de trolig svært strenge straffereaksjoner, og kanskje sine egne liv.

FSB-agenter sies å være spesielt desillusjonert over vestlige sanksjoner, og skal ha ingen interesse av at Russland vender tilbake til Sovjetunionens dager, slik Putins ambisjoner er, hevder menneskerettighetsaktivist Vladimir Osetsjkin, skriver Daily Mail.

Osetsjkin er ettersøkt av russisk politi for sitt arbeid med å avsløre overgrep i russiske fengsler. Den russiske presidenten skal ha gitt FSB skylden for at russiske styrker ikke raskt tok kontroll over landet slik planen om lynkrigen mot Ukraina trolig var.

Enorme ødeleggelser etter bombing på et kjøpesenter i Kyiv 21. mars 2022. REUTERS/Marko Djuricá Les mer Lukk

Har mistet privilegier etter sanksjonene



Ifølge Osetsjkin skal det være økende frustrasjon over de strenge sanksjonene mot Russland som har satt russisk økonomi, og rubelen, under ekstremt press.

– I 20 år skapte Putin stabilitet i Russland. FSB-offiserer, politimenn, statsadvokater og menneskene inne i systemet var i stand til å leve gode liv. Men nå, med vestlige sanksjoner, er dette borte, sier Osetsjkin til The times.

FSB-offiserer blir i mellomtiden desillusjonert og frustrerte over at de lukrative fordelene de tidligere har nytt godt av, nå er i ferd med å smuldre bort.

– Vi er helt på slutten av imperiets fall

Statsviter Inna Sangadzhieva er ekspert på Russland, og jobber som seniorrådgiver i Helsingforskomiteen med fokus på menneskerettigheter. Hun tror Putins regime står for fall, og at det kan kollapse raskere enn forventet.

– Vi er helt på slutten av imperiets fall. Han føler seg lurt av sine egne og nå er mange av disse arrestert. Og det er jo en naturlig utvikling. Når et diktatur viser svakhet, så begynner folk å gå løs på hverandre. Og ingen av dem som står rundt ham er trygge. Han er nå hissig, sint og veldig aggressiv. Men utad ønsker han å vise seg som på det møtet på Luzjniki-stadion, som en sterk og populær leder, sier Sangadzhieva til TV 2.

Ekspert tviler på kupp – tror Putin sitter trygt



Men ikke alle deler denne analysen. Førsteamanuensis i internasjonal politikk ved Forsvarsakademiet i København, Jørgen Meedom Staun, tror et kupp er usannsynlig med det første.

– Jeg tror ikke det er et spesielt sannsynlig scenario for øyeblikket. Putin har klart å sikre seg at alle er avhengige av ham og at rikdommen eliten har skaffet seg enten lovlig eller ulovlig, er noe de skylder ham, slik at de mister dette hvis de mister kontakten med Putin og den politiske makten, sier Staun til Ekstra Bladet.

Han viser til at sikkerheten rundt Putin er svært høy, og at et stort antall soldater og sikkerhetsfolk har som sin primære oppgave å beskytte Putin og hans regime.

– Putin har brukt flere tiår på å gjøre sitt regime «kuppsikkert»

Russland har mistet 10 prosent av styrkene sine i Ukraina siden invasjonen startet, anslår en amerikansk tjenesteperson overfor flere medier. Les mer Lukk

Menneskerettighetsaktivisten Vladimir Osetsjkin publiserte 4. mars en rapport hvor han konkluderte med at krigen i Ukraina vil være en total fiasko på linje med sammenbruddet av Nazi-Tyskland.

Men Putin har bygd opp sitt eneveldige regime på frykt, og holder derfor krefter som ønsker å fjerne ham, i sjakk. Det vises til en kultur basert på gjensidig frykt og mistillit for å forhindre en vellykket koordinering mot sin egen posisjon. Spørsmålet nå er hvor lenge denne strategien er nok til å holde regimet sammen.

– Sjansene for at Putin blir kastet ut i kupp, øker, men en fryktkultur vil beskytte ham. Den russiske lederen har brukt flere tiår på å gjøre sitt regime «kuppsikkert», sier Russland-ekspert Joshua Zitser til Business Insider.

– Alle kriteriene for et kupp på plass

Adam Casey, postdoktor ved Weiser Center for Emerging Democracies ved University of Michigan, er ekspert på autoritære regimer. Han tror folk fra den russiske etterretningstjenesten vil kunne vende seg mot Putin.

– Sannsynligheten for at Putin blir styrtet er mye høyere enn for en måned siden. Alle kriteriene, som tradisjonelt motiverer et kupp mot en diktator, er på plass. Ettersom Putin har brukt to tiår på å utforme mekanismer for å skjerme seg fra å bli fjernet, bør ingen forvente at han regjeringen hans skal bli styrtet. Men faktorer som har motivert kupp andre steder, er til stede, minner Casey om.

Den amerikanske senatoren Lindsey Graham mener sannsynligheten er størst for at Putin blir fjernet innenfra.

– Den eneste måten dette ender på er at noen i Russland tar denne fyren ut, konstaterer Graham på Twitter.



– Putin elsker å skryte av sin kunnskap om geopolitikk

Andrei Soldatov, en ledende russisk undersøkende journalist med kilder innenfor den russiske hemmelige tjenesten, har fortalt til Channel 4 News at alt blir mulig i kjølvannet av invasjonen, skriver Express.

Soldatov har tidligere avslørt at president Putin hadde satt sjefen for FSBs utenrikstjeneste i husarrest som en følge av misnøye med etterretningsarbeidet som kan ha kostet den russiske krigsmaskinen momentum, og totalt feilberegnet den ukrainske motstanden.

– De militære tjenestemennene er for redde til å fortelle president Putin sannheten. Han tror han er den mest informerte politikeren i verden, og elsker å skryte av sin kunnskap om geopolitikk. Så det er vanskelig å fortelle ham noe han ikke vil høre, forteller Soldatov.

– Kostnadene ved et mislykket kupp mot Putin vil potensielt være enorme

– Kostnadene ved et mislykket kupp mot Putin vil potensielt være enorme, og ender vanligvis med fengsel, eksil eller henrettelse, skriver Adam E. Casey, postdoktor ved Weiser Center for Emerging Democracies ved University of Michigan, i en analyse. Les mer Lukk

Men til tross for økende misnøye og interne spenninger, skal det trolig svært mye til for å vippe Putin av tronen i Kreml.

– Kostnadene ved et mislykket kupp mot Putin vil potensielt være enorme, og ender vanligvis med fengsel, eksil eller henrettelse. Selv om alle i Putins indre krets ønsket å kvitte seg med ham, fører konsekvensene av mislykkede forsøk og manglende koordinering som følge av overvåking fra flere sikkerhetstjenester, et kupp usannsynlig. Det er derfor mulig at Putin, i likhet med andre diktatorer, kommer gjennom denne krisen uten å miste makten, skriver Adam E. Casey, postdoktor ved Weiser Center for Emerging Democracies ved University of Michigan, i en analyse i Foreign Policy.

Streng sensur – forbudt å bruke ordet «krig»



Etter en måneds krigføring har flere av Russlands rikeste og mest innflytelsesrike oligarker vendt Putin ryggen. Også innad i regjeringen har fremtredende tjenestemenn sagt takk for seg. I tillegg har kjente idrettsutøvere og kulturpersonligheter fordømt Russlands invasjon.

Så å si alle frie medier i Russland er nå blokkert, sensurert og forbudt. Det betyr at den russiske befolkningen ikke får vite om krigens gang, og de store russiske tapene eller de enorme sivile lidelsene. Ordet «krig» er forbudt.

I mellomtiden venter mange på Putins fall. De kan vente forgjeves.