Tidligere tennisstjerne Alexander Dolgopolov i krigen: – Kanskje jeg blir drept, kanskje jeg må drepe

Den tidligere tennisspilleren Alexander Dolgopolov kjemper for sitt hjemland Ukraina i krigen mot Russland.

I et intervju med Sports Illustrated forteller Dolgopolov, som på sitt beste var nummer 13 i verden, at han forlot Tyrkia, hvor han hadde tatt med seg familien, og dro tilbake til Ukraina for å melde seg til tjeneste.

– Jeg følte jeg måtte gjøre det, sier 33-åringen fra Kyiv.

– De første dagene så jeg på TV om lag 23 timer i døgnet og sov den siste. Jeg spiste nesten ikke på flere dager, forteller han.

Dolgopolov vant tre turneringer på ATP-touren som aktiv tennisspiller før han ga seg i 2018. Nå er tennis byttet ut med våpen og ammunisjon, som han har aktivt tvitret om siden invasjonen.

– Kanskje jeg blir drept, kanskje jeg må drepe. Hva kan jeg si? Dette er krig.

Han er klar på at russiske utøvere ikke bør få delta i internasjonale tennisturneringer.

– De er hyggelige gutter, det har ikke noe med det å gjøre, men mitt syn er at dette har nådd en størrelse hvor Russland truer verden med krig, og dødstallene er veldig høye.

– Jeg håper tennis vil ta et sterkere standpunkt, slik som Fifa har gjort, legger han til.