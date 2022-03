Jens Stoltenberg: – Det viktigste jeg kan gjøre i mitt liv

NTB

Han takket nei flere ganger. Men da Russland invaderte Ukraina, ombestemte Jens Stoltenberg seg.

– Det er i løpet av de siste dagene den beslutningen er tatt, sier Stoltenberg.

Til norsk presse i Brussel forteller generalsekretæren at han følte han ikke hadde noe valg da de allierte ba ham om å bli værende i ett år til.

Stoltenberg forklarer beslutningen med at Nato er inne i en skjebnetid.

– Vi står overfor en ekstremt alvorlig situasjon i Europa og for vår sikkerhet. Vi har en brutal krig gående nå for fjerde uka. Vi ser lidelser, vi ser drap på sivile, vi ser voldshandlinger vi ikke har sett siden annen verdenskrig. Det som allerede er klart, er at det vil få langvarige konsekvenser for vår sikkerhet, og for hva Nato skal gjøre, sier Stoltenberg.

– Da opplever jeg at hvis jeg kan gjøre en forskjell i forhold til den oppgaven, så er det det viktigste jeg kan gjøre i mitt liv.

Umulig å svare nei

Det var på Natos krisetoppmøte i Brussel torsdag beslutningen ble tatt. Stoltenbergs periode som generalsekretær ble forlenget med ett år til 30. september 2023.

Stoltenberg forteller at han tidligere har takket nei både to og tre ganger til å fortsette som Nato-sjef.

– Jeg fikk jo henvendelser i fjor høst, og også i og for seg i vinter, om å fortsette i Nato. Da sa jeg nei til det fordi jeg var klar for å komme hjem og ta fatt på en annen viktig oppgave i Norges Bank. Men da Russland invaderte Ukraina og det på nytt begynte å komme henvendelser og oppfordringer om å fortsette, så følte jeg at jeg ikke hadde noe annet valg enn å fortsette i Nato, sier han.

Da det i forrige uke ble klart at det skulle holdes ekstraordinært toppmøte, ble spørsmålet mer presserende.

– Det ble et mer akutt behov for å ta endelig stilling til dette spørsmålet én gang til. Da kom jeg til – i lys av at vi står midt oppi en krig i Europa, og i lys av at Nato-land enda en gang kom og ba meg om dette – at det ikke var mulig å svare nei.

Uaktuelt å holde på jobben i Norge

Stoltenberg vil ikke svare på om det kan bli aktuelt med enda en forlengelse senere.

– Vi får ta én ting om gangen, sier han og viser til at han nå blir værende i Nato i halvannet år til.

– Det er langt nok perspektiv for meg. Så får vi se hva som skjer etter det.

Stoltenberg valgte også å frasi seg jobben som sentralbanksjef. Til NTB sier han at dette var en beslutning han tok selv.

– For meg var det hele tida klart at hvis jeg valgte å fortsette i Nato, så ville jeg ikke tiltre som sjef for Norges Bank. Derfor var de to beslutningene egentlig én beslutning, og det var jeg selv som mente det måtte være slik, sier Stoltenberg.

– Jeg tror Nato fortjener en leder som er 100 prosent til stede her og som ikke er på vei et annet sted.