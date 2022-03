Høyre klar vinner på marsmåling

NTB

Høyre går fram 3,2 prosentpoeng og er den store vinneren på Norstats partimåling for mars. Regjeringen og partiene på venstresiden mister flertallet.

Mens Høyre får en oppslutning på 28,6 prosent, får Arbeiderpartiet 22,6 prosent, som er svakt ned fra målingen i februar, viser målingen Norstat har gjennomført for Vårt Land.

– I en krisetid kunne man ha ventet at regjeringspartiene ville blitt styrket. I stedet får Høyre fremgangen. Det er «en bedrift» av de sjeldne, sier valgforsker Bernt Aardal.

Senterpartiet når en ny bunnmåling med en oppslutning på 6,6 prosent. Det er det laveste resultatet siden desember 2016 og en kraftig nedgang fra ett år siden da de fikk 20,5 prosent.

– Sps valgresultat står seg i fire år. Det gir ressurser til å bygge seg opp igjen. Men når basisen for valgresultatet smuldrer så mye opp, har partiet et kjempeproblem, påpeker Aardal ved Institutt for samfunnsforskning.

Også Nei til Nato-partiene Rødt og SV faller markant.

Partiene måler som følger (endring fra februar i parentes).

Rødt 8,5 (-2), SV 5,9 (-2,4), Ap 22,6 (-0,2), Sp 6,6 (-0,9), MDG 4,2 (+1,2), KrF 3,3 (+0,9), Venstre 3,9 (-0,7), Høyre 28,6 (+3,2), Frp 11,2 (0,0), andre 5,2 (+0,9).