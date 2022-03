Da Putin flørtet med Nato

Den tidligere Nato-generalsekretæren George Robertson hevdet i en podkast at Putin i starten av sitt presidentskap ville at Russland skulle bli medlem av Nato. – Trolig ikke sånn som det fremstår, mener Russlandekspert ved FHS.

I en podkast i fjor forteller tidligere Nato-generalsekretær George Robertson om den gangen Russlands president Vladimir Putin hadde en annen tilnærming til forsvarsalliansen.

Faktisk sa Putin i et intervju like før han ble innsatt som president at det var vanskelig å se på Nato som en fiende, skriver The Guardian.

Ville bli forskjellsbehandlet

Tidligere generalsekretær i Nato, George Robertson.

Den tidligere britiske politikeren George Robertson var Natos generalsekretær i perioden 1999 til 2003, og har også vært forsvarsminister i Storbritannia.

I podkasten «One Decision» mimrer han tilbake til hans første møte med Putin.

Putin skal ha gjort det klart at han ønsket at Russland skulle være en del av Vest-Europa. Ifølge Robertson var det viktig for Putin å være en del av det sikre, stabile velstående vesten som Russland var ute av på den tiden. Men Putin stilte krav, sier Robertson:

– Putin sa til meg: «Når skal du invitere oss til å bli med i Nato?» Da sa jeg: «Vel, vi inviterer ikke folk til å bli med i Nato, de søker om å bli med i Nato». Da svarte han: «Vel, vi står ikke i kø med mange land som ikke betyr noe».

– Russland er en del av den europeiske kulturen

Ifølge The Guardian stemmer Putins uttalelser til Robertson overens med et BBC-intervju han gjorde kort tid før han ble innsatt som Russlands president i 2000. I samtale med den nå avdøde David Frost sier Putin at han ikke utelukker å bli med i Nato. Men legger til at det kun vil skje «hvis og når Russlands synspunkter blir tatt i betraktning som en likeverdig partner».

Videre i intervjuet sier Putin at det er vanskelig å for ham å visualisere Nato som en fiende.

– Russland er en del av den europeiske kulturen. Og jeg kan ikke forestille meg mitt eget land isolert fra Europa og det vi ofte kaller den siviliserte verden, sa Putin til Frost.

Tviler på at Putin mente det seriøst

Ingerid Opdahl, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole og Russlandekspert

Ingerid Opdahl, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole og Russlandekspert, tviler på at Putins uttalelser har vært seriøse, men utelukker det likevel ikke:

– Uttalelsen til Putin kan ha vært seriøs i den forstand at han kunne tenke seg en rolle for Russland i et Nato som skulle vært fundamentalt annerledes, hvor det ville vært åpnet for en stor rolle for Russland. For eksempel at det kunne dreie seg om en slags liten prøveballong for om noen Natomedlemmer kunne være påvirkelige i en slik retning.

Opdahl understreker at det ikke er mulig å vite sikkert hvilke motiver Putin hadde, men sier at det alltid har vært sterke krefter mot Nato i Russland. Derfor tror hun ikke at tanken om Nato-medlemskap for Russland har kunnet feste seg nok i landet rundt tiden da Putin tok over.

En strategi

I stedet tror Opdahl uttalelsene kan knyttes til Russlands ønske om å ta en større del i Europas sikkerhetspolitikk som en stormakt.

– I Russland har det vært et tilbakevendende ønske om å delta i Europas sikkerhetsarkitektur som en stormakt, gjennom å blant annet revitalisere OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, journ.anm).

I tillegg var det tydelig de første årene med Putin ved makten at de var ute etter et mer pragmatisk forhold til mange land og territorier, deriblant Europa, sier Opdahl, men også USA.

– Russland ser på, og har alltid sett på Nato som et haleheng av USA, og dermed et skalkeskjul for USAs dominans, så å få USA bort fra Europa vil være bra for Russland.

Å si at Nato ikke er en trussel kunne derfor også vært en strategi for å få et bedre forhold til USA, mener Opdahl.