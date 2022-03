Krigsforsker: Fire hovedscenarioer for hvordan krigen kan ende

Både Russland og Ukraina kan begge tape krigen på to forskjellige måter, mener den svenske krigsforskeren Oscar Jonsson.

Oscar Jonsson er forsker ved den svenske forsvarshøyskolen og har doktorgrad i russisk krigføring. I en kronikk i svenske Expressen skisserer han det han kaller de fire hovedscenariene for hvordan krigen i Ukraina kan ende.

Krigsforskeren mener begge landene kan tape på to forskjellige måter – enten politisk eller militært.

Ukraina taper politisk

Ved at Ukrainas ledelse ikke makter å fortsette kampen lenger, og dermed vil gå med på Russlands krav, kan krigen ta slutt.

Det vil derimot innebære at Ukraina må «innrømme» russiske påstander og være med på en «demilitarisering» av landet, gi fra seg Krim, Donetsk og Luhansk, og endre grunnloven til å garantere «nøytralitet».

Selv om Ukrainas president Zelenskyj har uttalt at det er utenkelig at Ukraina skal gå med på Russlands krav, mener Jonsson at det ikke er en umulig løsning.

Han tror også det etter hvert kan komme press fra vestlige ledere som er mer interessert i å få slutt på krigen, enn å sikre at de russiske målene som startet krigen ikke nås, til å gå denne veien.

Ukraina taper militært

Et annet utfall av krigen er at Russland beseirer Ukraina militært, og sånn sett tvinger Ukraina til å akseptere de russiske kravene.

Dette mener Jonsson er Russlands hovedmål akkurat nå.

Det er derimot mye som tyder på at Russland møtte mer militær motstand enn de opprinnelig trodde. Jonsson mener derfor at et militært tap for Ukraina ser ut til å være langt unna.

Russland taper militært

Ukrainas militære og befolkning kjemper hardt, likevel gjør Russland små fremskritt og tar innpå viktige byer som hovedstaden Kyiv og havnebyen Mariupol.

Men samtidig mister Russland mye arbeidskraft og materiell. Ifølge estimater Jonsson har sett tyder det på at ti prosent av styrkene som var på grensen før krigen brøt ut nå er ute av kamp – enten fordi de er drept eller såret.

Det høye tallet vil trolig også ha innvirkning på moralen til de andre soldatene, mener Jonsson.

Russland taper politisk

Det fjerde hovedscenarioet er trolig Ukrinas største håp – nemlig at krigen skal ta slutt i Moskva.

Dette mener Jonsson kan skjer hvis Russlands nært forestående økonomiske kollaps fører til en politisk kollaps – enten gjennom folkeopprør eller et statskupp.

Russlands president Vladimir Putin har derimot gjennom sine 23 år ved makten gjort alt han kan for å beskytte regimet sitt mot dette. Likevel har Putin aldri møtt en slik utfordring han står overfor nå, mener Jonsson, og peker på den storstilte krigen med nabolandet og det han kaller en «totalt feilslått økonomi uten noen synlige politiske gevinster for å oppveie det».

Jonsson tror uansett at dette er slutten på Putins tid ved makten, men at det fortsatt ikke er mulig å sette et tidsperspektiv:

– Dessverre er det vanskelig å si hvor lenge det kan vare. Russland har fortsatt Europas største militærmakt, og en politisk ledelse som virker ubekymret over økonomien sin, skriver Jonsson.