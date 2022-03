Stortinget har spurt om Zelenskyj vil holde tale

Stortingspresident Masud Gharahkhani har tatt kontakt med Ukrainas ambassadør om en mulig Zelenskyj-tale.

NTB

Masud Gharahkhani har tatt kontakt med Ukrainas ambassadør for å høre om mulighetene for at president Volodymyr Zelenskyj kan tale for Stortinget.