SV krever at Støre kutter skatten for vanlige folk

NTB

– Fellesskapet må stille opp for de som sliter med høye priser, sier Kari Elisabeth Kaski. Hun sier regjeringen nå må sørge for skattekutt til vanlige folk.

– Vi er nødt til å få et mer omfordelende skattesystem og kutte skattene for folk flest langt mer enn det som har vært lagt til grunn så langt, sier SVs finanspolitiske talsperson til NRK søndag, dagen før regjeringen samles til budsjettkonferanse på Klækken hotell på Ringerike.

Kaski sier at alt tyder på at de høye prisene på strøm, drivstoff, mat og andre forbruksvarer vil vare lenge.

– Det er krig i Europa, og det vil selvsagt påvirke Norge også. Derfor må vi ikke stadig finne på nye krisepakker, men heller ta større grep som kan trygge folks økonomi, sier hun.

– Jeg er opptatt av at dette skal skje raskt

SV er regjeringens foretrukne budsjettpartner, og regjeringen trenger å få SV med seg for å få flertall for statsbudsjettet. Signalene fra SV er derfor viktige for regjeringens arbeid med 2023-budsjettet.

Kaski er også klar på at skattelettelser må på plass allerede i revidert nasjonalbudsjett som regjeringen skal legge fram i mai.

– Jeg er opptatt av at dette skal skje raskt. Derfor må regjeringen også planlegge for skatteendringer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Så vil de største endringene måtte komme i statsbudsjettet, sier Kaski.