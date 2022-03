Moldova: På bristepunkt om flyktningsituasjon

NTB

Moldovas utenriksminister Nicu Popescu sier landet nærmer seg et bristepunkt når det gjelder å håndtere strømmen av flyktninger fra Ukraina.

Popescu sier i et intervju med BBC søndag at Moldova snart går tom for bygninger å huse de mange flyktningene i, og mulighetene til å tilby dem varme og sikkerhet.

Sammenlignet med andre av Ukrainas naboland har Moldova tatt imot relativt få flyktninger, kun litt over 100.000. Men det utgjør en økning på 4 prosent av folketallet i det som er Europas fattigste land.

Popescu understreker at Moldova har færre økonomiske ressurser og har mindre å gå på når det kommer til både sikkerhet, helse og utdanning.

– Et russisk angrep på Ukrainas tredje største by Odesa, som ligger kun 48 kilometer fra grensen til Moldova, vil trolig føre til en voldsom flyktningstrøm. Det vil bli katastrofalt for den humanitære situasjonen, sier Popescu.