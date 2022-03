Biden bevilger ytterligere 200 millioner dollar i militærstøtte til Ukraina

NTB

President Joe Biden har godkjent ytterligere 200 millioner dollar i militær støtte til Ukraina, opplyser Det hvite hus.

Bevilgningen følger opp den første bevilgningen på 350 millioner dollar som ble vedtatt for to uker siden, etter at Russland besluttet å invadere Ukraina.

Ifølge USAs forsvarsdepartement gikk de første pengene blant annet til kjøp av moderne panservernraketter av typen Javelin, som allerede er levert.

Siden begynnelsen av 2021 har USA bevilget 1,2 milliarder dollar i militær støtte til Ukraina. Tidligere denne uka vedtok Kongressen også en pakke med humanitær hjelp til landet til en verdi av 13,6 milliarder dollar.