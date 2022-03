Pensjonist knuste egg i hodet på høyreradikal fransk politiker

NTB

En pensjonist angrep lørdag den ytterliggående franske presidentkandidaten Eric Zemmour med et rått egg.

Den 70 år gamle mannen knuste egget i hodet på Zemmour i kommunen Moissac i Sør-Frankrike, ifølge den lokale påtalemyndigheten.

Pensjonisten var sint på Zemmour for uttalelser han har kommet med om funksjonshemmede barn. Den pensjonerte bonden har selv en autistisk sønn.

Påtalemyndigheten mener at saken ikke skal anmeldes, men at bonden kan måtte gjennomføre et kurs i god oppførsel.

Zemmour, som mener at funksjonshemmede barn ikke bør gå på skole med andre barn, ligger på tredje plass på meningsmålingene med 12,5 prosent, bak president Emmanuel Macron og høyreorienterte Marine Le Pen. Det er presidentvalg i Frankrike i april.