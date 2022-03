Regjeringen lar ukrainske asylsøkere registrere seg flere steder i landet

NTB

På grunn av mengden av ukrainske flyktninger i Europa, sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i landet.

– Vi rigger Norge klart for en flyktningkrise som kan bli svært stor og krevende. Derfor sørger nå regjeringen for at asylsøkere kan registrere seg flere steder i Norge. Det vil redusere presset på det nasjonale ankomstsenteret i Råde og gjøre det lettere for de ukrainerne som allerede oppholder seg andre steder enn på Østlandet, å få registrert seg, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

I utgangspunktet skal alle asylsøkere som kommer til Norge, registrere seg ved det nasjonale ankomstsenteret på Råde. Regjeringen styrker blant annet Politiets utlendingsenhet (PU) med om lag 100 stillinger som vil øke politiets kapasitet på Råde ytterligere.

– Politiet vil i første omgang registrere asylsøkere på flere steder i åtte politidistrikter – Agder, Sørvest, Vest, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Politiet vil trenge noe tid for å forberede dette. Derfor vil registreringen vil være klar fra onsdag 16. mars klokka 8, opplyser Mehl.

De resterende distriktene, Oslo, Øst, Sør-Øst og Innlandet vil tilby samme tjeneste gjennom ankomstsenteret på Råde. Samtidig understreker justisministeren at det er viktig at de som kommer til Norge, eller som allerede er her, registrerer seg.

– Dette har to sider – for det første at norske myndighetene har behov for kontroll med hvem som er i landet, og for det andre at personene må registrere seg for å få et midlertidig personnummer for å få tilgang på tjenester, sier hun.