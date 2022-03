Erna Solberg angrer på at de eldste måtte dø alene under pandemien

Tidligere statsminister Erna Solberg reflekterer over tiden da Norge ble rammet av pandemien i et intervju med TV 2.

12. mars 2020 er en dato mange nordmenn kommer til å ta med seg i åresvis. Torsdagen for to år siden innførte daværende statsminister Erna Solberg og regjeringen «de innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid».

I et intervju med TV 2, reflekterer Solberg over tiden da Norge ble rammet av coronapandmeien, og avslører hva hun angrer mest på.

– Gjør vondt i magen

Når den tidligere statsministeren ser tilbake på starten av pandemien er det særlig de eldre hun sitter igjen med dårlig samvittighet for.

– Veldig mange på sykehjem, som kanskje var i sluttfasen av livet, fikk ikke ha noe særlig familiebesøk. Kanskje levde de noen måneder lengre, men det er ikke sikkert livsinnholdet i de månedene forsvarte det, sier hun.

– Det gjør litt vondt i magen. Mennesker som var i sluttfasen av livet burde hatt mulighet til å ha familie rundt seg.

Ikke over ennå

Selv om Støre og den sittende regjeringen for en måneds tid siden fjernet nesten alle coronatiltak, og dermed nok en gang lot nordmenn leve normalt igjen, har verken WHO eller FHI karakterisert pandemien som over.

Også Solberg presiserer til TV 2 at vi ikke er ferdig med pandemien ennå, men sier at hun krysser fingrene for at det er det.

Hun påpeker også at det har vært mye lærdom å hente etter disse to årene, og mener blant annet at Norge har blitt og må bli enda mer robust med tanke på beredskap.