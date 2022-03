Russland rettet våpen-anklager mot Ukraina i Sikkerhetsrådet

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia holdt opp et ark med fotografier da han fredag serverte påstander om biologiske våpen i Ukraina. Noen bevis for påstandene hadde han ikke. Foto: UNTV / AP / NTB

NTB

Russland ble anklaget for å spre løgner og desinformasjon da landet i Sikkerhetsrådet påsto at Ukraina har forsøkt å skaffe seg biologiske våpen.

Det var Russland som hadde bedt om møtet i FNs sikkerhetsråd fredag. FN-ambassadør Vasilij Nebenzia påsto at russiske styrker i Ukraina har funnet bevis for «svært farlige biologiske eksperimenter».

Disse har Ukraina angivelig utført i samarbeid med USA. Nebenzia hevdet at det er gjort forsøk på å dekke over det som har foregått, ifølge BBC.

«Komplett nonsens»

FNs nedrustningssjef Izumi Nakamitsu sa at FN ikke kjenner til noe program for utvikling av biologiske våpen i Ukraina. USA kalte de russiske påstandene for løgner, mens Storbritannia brukte uttrykket «komplett nonsens».

Den amerikanske FN-ambassadøren Linda Thomas-Greenfield hevdet det er mulig at Russland selv planlegger bruk av biologiske våpen – og at dette er bakgrunnen for de falske anklagene mot Ukraina.

Tidligere har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gitt uttrykk for samme bekymring.

– Norge fordømmer på det sterkeste

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier Russland har fremsatt falske påstander om amerikanske biologiske våpenlaboratorier og utvikling av kjemiske våpen i Ukraina.

– Kjemiske og biologiske våpen klassifiseres som masseødeleggelsesvåpen. All bruk av slike våpen er forbudt og noe Norge fordømmer på det sterkeste. Det var Norge også klare og tydelige på i FNs sikkerhetsråd i ettermiddag, sier Huitfeldt i en kommentar til NTB.