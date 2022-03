EU-landene enige om mer militær hjelp til Ukraina

NTB

Landene i EU er enige om å bruke ytterligere 500 millioner euro på militær støtte til Ukraina.

Det opplyste EU-president Charles Michel fredag etter samtalene på Versailles-slottet utenfor Paris. Summen tilsvarer nesten 5 milliarder kroner.

Også i forrige uke vedtok EU-landene å bruke 500 millioner euro på militær støtte til Ukraina. Dette var første gang i EUs historie at unionen besluttet å finansiere leveranser av våpen og utstyr til et ikke-EU-land utsatt for en invasjon.