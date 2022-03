Kreml leverer ny kravliste til Nato og Ukraina

Russlands utenriksminister Sergei Lavrov under et møte med FNs spesialutsending for Syria, Geir Pedersen, i Antalya, Tyrkia 10. mars 2022.

NTB

Russiske myndigheter sier de har levert en liste med krav til Ukraina og Nato, drøyt to uker at Russland gikk til krig mot Ukraina.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax siterer Kremls talsmann Dmitrij Peskov på at kravene dreier seg om infrastruktur fra Nato ved Russlands vestlige grense, samt Ukrainas handlinger i Donbass-regionen øst i Ukraina.

– Etter hva vi vet, diskuterer ukrainerne disse kravene med sine rådgivere, spesielt fra USA og EU-land, sier Peskov.

Ukraina har ikke kommentert det russiske utspillet.

Krever nøytralitet



Tidligere har Ukraina meldt at det er umulig å godta russernes krav ettersom de vil innebære en ren kapitulasjon.

Russland har krevd at Ukraina grunnlovfester at landet er nøytralt, at de to fylkene Luhansk og Donetsk øst i landet blir anerkjent som uavhengige land, og at Krim-halvøya anerkjennes om en del av Russland.