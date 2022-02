Professor om Russlands angrep: – Dette kan vare lenge

Slik tror to norske eksperter de russiske angrepene mot Ukraina vil utspille seg fremover.

Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i kritiske freds- og konfliktstudier ved UiT Norges arktiske universitet, svarer både «ja» og «nei» på om hun ble overrasket over Russlands angrep nett til torsdag. Gjørv trodde at Putin skulle holde seg til de ukrainske utbryterregionene Donetsk og Luhansk, som den russiske presidenten tidligere denne uka anerkjente som selvstendige stater.

– Samtidig var det logisk at Putin skulle ta dette videre fordi at resten av Ukraina er veldig, og blir enda mer, positiv mot NATO og Vesten. Putin har lenge uttalt at Ukraina egentlig er en del av Russland, og hører til der. Han må ta hele Ukraina, eller få på plass en russisk-sympatisk regjering i Ukraina for å oppnå målet sitt, sier hun til ABC Nyheter.

Gunhild Hoogensen Gjørv

– Frykter du at dette kan utvikle seg til en storkrig?

– Det er ingen som ønsker seg det, men det kan eskalere dessverre. Det jeg tror er at det blir et forsøk å holde konflikten til Ukraina. Nato skal sannsynligvis stille enda mer opp for å beskytte NATO-land som er naboer til Ukraina og Hviterussland blant annet. Enkelte NATO-land har allerede, og skal fortsette med, å støtte det ukrainske militæret med utstyr i hvert fall. Med å «erobre» Ukraina har Putin oppnådd et viktig mål for seg selv og hans maktdemonstrasjon, mener Hoogensen Gjørv.

Tror angrepene varer til regjeringen faller

Russlands angrep mot Ukraina natt til torsdag har blitt møtt med kraftig fordømmelse fra omverdenen. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at freden i Europa er blitt knust av Russlands angrep.

Gjørv tror de russiske angrepene kan vare lenge.

– Per i dag tror jeg at det blir fram til den nåværende ukrainske regjering faller. Det kan ta tid, men det ser ut at Russland og Putin vil gjøre det som kreves for å få det til. Deretter tror jeg at det blir et konfliktområde preget av motstandsbevegelser, både sivilt og militært. Dette kan vare lenge, spår professoren.



– Dette vet jeg ikke om Putin vil oppnå



Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, sier det er liten grunn til å frykte at nordmenn blir innblandet i krig.

– Angrepet mot Ukraina endrer det europeiske sikkerhetsbildet og vi går en tid med økt militarisering i møte. Det vil si, økt beredskap og investering i Forsvaret, og særlig vil nok de baltiske landene og Polen få økt militær støtte. Men, fokus og tanker bør i dag gå til det ukrainske folket, sier Eggen til ABC Nyheter.

– Hvor lenge tror du angrepene vil vare?

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier

– Usikker. Putin ønsker nok en rask invasjon og endring av regimet i Kyiv. Dette vet jeg ikke om han vil oppnå. Det er stor kampvilje i Ukraina, men de er underlegne det russiske militæret og de har heller ikke militær støtte fra Nato. Men Russlands handlinger vil få store ringvirkninger og påvirke oss alle i lang tid fremover, svarer Eggen.

– Hva vil Putin oppnå med angrepene?

– Putin ønsker å endre regimet i Ukraina og han undergraver ukrainsk suverenitet. Han ønsker å ta tilbake det Russland ser på som rettmessig sitt og som kravene han la inn frem før jul, endre europeisk sikkerhetsarkitektur i russisk favør. Det vil si, at Russland respekteres som den stormakten Putin mener landet bør behandles som, med tilhørende interessesfærer og rettmessige krav.

Eggen mener sanksjonene og fordømmelsene fra Vesten ikke fungerer.

– Statsminister Støre har vært tydelig på at Norge fordømmer angrepene og står samlet i sine reaksjoner sammen med EU og Nato. Dette er bra, men det hjelper dessverre ikke Ukraina som nå er offer for en storskala invasjon.