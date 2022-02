Stortingskolleger krever svar fra Tajik

NTB

Stortingsrepresentantene Mímir Kristjánsson (R) og Alfred Bjørlo (V) krever at Ap-nestleder Hadia Tajik nå legger alle kort på bordet.

De to understreker at det er bra at Tajik betaler skatt for en pendlerbolig i 2006, men at det fortsatt står igjen flere ubesvarte spørsmål.

– Jeg mener kontrakten er det mest alvorlige: Her er det produsert en leiekontrakt med en nabo, hvor hun aldri har bodd eller har betalt leie. Hvorfor man skulle gjøre det, er vanskelig for meg å forstå. Det er i beste fall skattetilpasning, i verste fall skatteunndragelse, sier Kristjansson til VG.

Venstre-politiker Alfred Bjørlo mener det er på tide at Tajik møter pressen.

– Nå er det viktig at hun stiller opp for mediene og svarer, ikke bare kommuniserer fra egen Facebook-side, med bilder av seg selv og budskap hun har full kontroll på selv, sier han til avisen.

Uttalelsene kommer etter at Tajik onsdag skrev i et Facebook -innlegg at hun beklager for pendlerbolig-saken og vil betale inn skatt for årene 2006 til 2010, da hun bodde gratis i en av Stortingets pendlerboliger.

Hadia Tajik ville ikke kommentere saken overfor NTB onsdag kveld.