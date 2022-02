Senterungdommen om Aps Innlandet-beslutning: – En skandale av dimensjoner

Leder i Senterungdommen Torleik Svelle er skuffet over at Innlandet Ap vil beholde fylket. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Leder i Senterundommen Torleik Svelle sier at Innlandet Arbeiderpartis beslutning gjør han og ungdomspartiet forbannet.

– Dette her er en skandale av dimensjoner. Her har du et bitte lite mindretall i Ap som overkjører et tydelig flertall i en folkeavstemning. Dette går på tilliten løs til politikere og til folkestyre og på tilliten folk har til valg, sier han til NTB.

Vedtaket om å beholde Innlandet fikk 52 stemmer på representantskapsmøte i Innlandet Arbeiderparti, mens motforslaget fikk 50 stemmer. Spørsmålet om Innlandet skal oppløses eller videreføres, blir endelig avgjort i et møte i fylkestinget onsdag. Arbeiderpartiets 20 representanter blir tungen på vektskålen.

– Regjeringen med Sp og Ap har nå skapt en mulighet til å lytte til folket og til å desentralisere og gi folk tilbake en fylkessammensetning de vil ha, men som de nå overkjører med et bitte lite flertall, sier Svelle.

– Senterungdommen er overrasket, skuffet og forbannet, legger han til.