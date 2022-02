Hadia Tajik går hardt ut mot upublisert Aftenposten-sak på Facebook: – Stoler ikke på dem

Arbeidsminister Tadia Hajik går hardt ut mot Aftenposten i et Facebook-innlegg. Hevder avisen prøver å lage et skandaleoppslag om henne og pendlerbolig, uten grunn.

– Ganske uryddig av en statsråd, mener sjefredaktør i Aftenposten.

Fredag kveld gikk arbeidsminister Hadia Tajik ut mot Aftenposten på sin Facebook-side.

Avisen skal ha prøvd å få et intervju med statsråden om at hun i 2019 hadde hatt pendlerbolig. Saken har ikke blitt publisert, men Tajik skriver i innlegget at hun ikke stoler på at avisa vil gjengi svarene hennes i sin helhet.

Det var Medier24 som først omtalte saken.

La ut leiligheten for salg

– I 12 år har jeg valgt å ikke ha pendlerbolig. Unntaket er tre måneder i 2019. Dette forsøker Aftenposten nå å lage en skandale av, skriver Tajik i innlegget sitt.

Videre skriver hun at hun og avisen har hatt mye kontakt de siste ukene, og at avisen nå har sagt at de vil lage en sak på at hun i tre måneder benyttet seg av Stortingets pendlerbolig-ordning.

Dette mener Tajik er for å mistenkeliggjøre henne, helt uten grunn.

– Jeg stoler ikke på at de vil gjengi mitt svar i sin helhet, og velger derfor å dele det her, står det i innlegget, etterfulgt av statsrådens svar til Aftenposten.

I sitt svar forklarer Tajik at årsaken til at hun i tre måneder måtte benytte pendlerbolig-tilbudet var fordi hun av sikkerhetsmessige grunner ikke kunne bo i egen leilighet da den lå ute for salg i januar 2019.

I den perioden lå all informasjon om hennes bosted ute på internett, tilgjengelig for alle med tilgang til internett.

– Ganske uryddig av en statsråd

– Uryddig av Tajik, mener Aftenpostens sjefsredaktør Trine Eilertsen, Les mer Lukk

Sjefsredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen kommer med motsvar til Tajik på sin egen Facebook-profil.

I innlegget skriver hun at avisen ikke kan kommentere upublisert materiale, men påpeker at det avisen velger å publisere vil være sterkt påvirket av kontakten de har med kilder, og at Tajiks bidrag i dette tilfellet, vil påvirke fremstillingen og vurderingen knyttet til publisering.

– Dette er ganske uryddig av en statsråd. Det er ingen grunn til at hun skal tro at hun ikke får fortelle sin versjon i en eventuell sak. Dette undergraver hele troverdigheten til det vi holder på med, sier Eilertsen til Medier24.

Eilertsen reagerer også sterkt på at Tajik later til å vite hvilke intensjoner avisen har i saken:

– Det er greit at hun forteller sin historie, men det å gjengi hva hun mener vi har tenkt, og si at vi har tenkt å lage skandaleoppslag, det er å ta det et steg lengre.